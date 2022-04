https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 03.04.2022 - Última actualización - 12:10

12:07

Este sábado se disputó una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral, en este caso, la segunda para el segundo y el tercer nivel de la competencia que nuclea a las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos.

Torneo Regional del Litoral Logaritmo "hizo cuentas" y se impuso con autoridad en Cabaña Leiva Este sábado se disputó una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral, en este caso, la segunda para el segundo y el tercer nivel de la competencia que nuclea a las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos. Este sábado se disputó una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral, en este caso, la segunda para el segundo y el tercer nivel de la competencia que nuclea a las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos.

En Cabaña Leiva, La Salle recibió a Logaritmo. El partido tuvo un comienzo parejo, con dos equipos decididos a jugar de todos lados.

En ese contexto, los rosarinos llegaron primero al ingoal local, por intermedio de Martiniano Santacreu, luego de una gran jugada y asistencia del fullback Felipe López.

La reacción lasallana no tardó en venir y, luego de varias fases con "pick and go" incluido, el medio scrum, Alejandro Benítez terminó apoyando el try.

Pero "Loga" fue superior el resto de los minutos del primer tiempo. A los 20, llegó un nuevo try de Santacreu, con otra asistencia de López.

Cinco minutos después, Ramiro Ferrari se tuvo Fe, aprovechó un error de La Salle en el centro de la cancha y llegó el tercer try.

Sobre el final, y con la visita en ataque, Mateo Azagra le cruzó la pelota "como con la mano" a Juan Cruz Francesio que de esa manera logro la cuarta anotación de su equipo y le aseguraba ya el punto bonus.

El complemento

El segundo tiempo arrancó con un La Salle motivado, de arranque, a "achicar" distancia en el resultado. Pero muchas veces, se chocó con errores propios que le imposibilitaron acercarse a la zona de riesgo del rival.

En contrapartida, los "matemáticos" aprovecharon cada situación que se les presentó. Primero a través del línea y mail. Así llegó el quinto try.

Luego, pasados los 20 minutos, Santacreu llegó a su "hat trick" con con una gran jugada personal que concluyó abajo de los palos locales.

Más allá de los tries en contra, el panorama de La Salle se vio más complicado aún pasados los 30 minutos, cuando Valentín Galdon vio la segunda amarilla por un tackle peligroso y se fue expulsado.

No hubo tiempo para más. El 42 a 7 final en favor de Logaritmo no reviste mayor análisis. El torneo es largo y el objetivo de La Salle seguramente será corregir los errores más evidentes y tratar de seguir creciendo en el juego.

Además

En lo que se refiere al resto de los partidos de Segunda, los resultados fueron los siguientes:

Tilcara 16 - Uni SF 12

CRAR 28 - Alma Juniors 14

Jockey VT 24 - Caranchos 23

Posiciones: Jockey VT y Logaritmo 9 Caranchos 6, CRAR y Tilcara 4, Uni SF 1 y La Salle 0.

La próxima fecha tendrá los siguientes encuentros: Jockey VT - La Salle, Caranchos & Tilcara, Uni SF - CRAR y Alma Jrs. - Logaritmo.

Tercera División

Los resultados fueron los siguientes:

Cha Roga 39 - Capibá 8

Los Pampas 31- CUCU 8

Gimnasia (P) 24 - San Nicolás Rugby 33

Libre: Querandí RC

Posiciones: Cha Roga 10; Gimnasia (P) y San Nicolás Rugby 6; Querandí RC, Capibá y CUCU 0.

Próxima fecha: CUCU - Gimnasia (P), Capibá-Querandí, San Nicolás Rugby - Cha Roga. Libre: Los Pampas.

Síntesis

La Salle: Juan Zanotti, Ángel Díaz e Ignacio Cassettai (Ríos); Octavio Husein y Emiliano Soler (Grosso); Martín Ferreyra (Franich), Juan Hadad y Leandro Tacca; Alejandor Benítez (Rosas) y Tomás Marconi; José Lorefice, Valentín Galdón, Guido Micocci (Piris), Maximiliano Fournel y Tomás Butaro.

Tantos "lasallanos": try de Benítez conversión de Marconi

Logaritmo: Juan Zapata (Capitán), Luciano Papini y David Suárez; Iñigo López y Miguel Aymeric; Juan Arredondo, Juan Irigoitía y Joaquín Gil; Gianluca Ramacciotti y Mateo Azagra; Martiniano Santacreu, Ramiro Ferrari, Julián Valdano, Juan Cruz Francesio y Felipe López.

Tantos "matemáticos": tres tries de Santacreu, uno de Ferrari, uno de Francesio, uno del maul, todos convertidos por Azagra.

SFRC y CRAI ganaron en Rosario

Los equipos de la Unión Santafesina en el nivel superior del TRL, Santa Fe Rugby y CRAI, jugaron en Rosario, y ambos lograron ganar.

En el caso de los de Sauce Viejo, tuvieron una difícil parada ante Old Resian a quien terminaron venciendo de manera ajustada por 18 a 15.

Los tantos del tricolor santafesino llegaron por intermedio de tries de Milesi y Strada más dos penales y una conversión de Dalmiro Borzone.

Por su parte, CRAI, no tuvo mayores inconvenientes y goleó a Provincial por 65 a 10.

Tantos gitanos: Molinas y Del Sastre metieron dos tries cada uno. Además, marcaron de a cinco Santiago e Iñaki Carreras, Fleitas y Questa. También hubo un try penal. Por su parte, Del Sastre aportó 6 conversiones y 2 penales.

En cuanto a los otros resultados de Primera, en el duelo de invictos, se impuso CAE sobre Duendes por 22 a 6.

Por su parte, Rowing no pudo con Uni de Rosario y cayó por 29 a 25. En tanto, Jockey de local, perdió 32 a 24 con GER.

Posiciones: CAE 18, GER y Duendes 14, Old Resian 11, CRAI y SFRC 10, Uni (R) 9, Rowing 7, Jockey 6 y Provincial 1.

La próxima fecha tendrá estos partidos: SFRC - Duendes, Uni Ros. - CRAI, CAE - Rowing, GER - Old Resian y Jockey - Provincial.