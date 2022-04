¡Al fin Aleix!: Espargaró logró su primera victoria en Termas de Río Hondo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El catalán logró su primera victoria en el mundial por la cual esperó ¡200 carreras! Para Aprilia fue un fin de semana histórico logrando pole y triunfo por primera vez en Moto GP.

Por Leonardo Maqueda

(Especial desde Termas de Río Hondo)

El catalán Aleix Espargaró cerró un fin de semana histórico consiguiendo su primera victoria de su vida en el mundial. A las 200 carreras cumplidas este domingo en Moto GP hay que sumarle 84 dividas en sus participaciones en 125cc (debutó en 2004), 250cc y Moto 2.

El piloto de Aprilia quedó segundo luego de la partida superado por la Ducati del equipo Pramac de Jorge Martín, quien se mantuvo como líder hasta la vuelta 20 cuando fue superado por Espargaró quien pareció liberarse de la presión de saber que contaba con una máquina ganadora y que en este Gran Premio tenía que ser de él. “Tuve un muy buen ritmo, pero sentía mucha presión. Todos me decían que iba a ganar fácilmente, pero no fue así, no ha sido una carrera sencilla. Trabajamos mucho para lograr una buena configuración en la moto y quiero agradecer por ello a toda la familia Aprillia”, reconoció en el podio.

Aprilia's first-ever premier class win ✅@AleixEspargaro's first Grand Prix win ✅



No team or rider deserves this more! 👏#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/fwXqWKzaKo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 3, 2022

Además, su primer triunfo en su carrera 200 lo llevó a la punta del campeonato en este sorpresivo comienzo de temporada para el Moto GP. "Hacía mucho tiempo que buscaba este resultado y lo puedo lograr en mi carrera número 200. Lo más lindo de esto es estar liderando el campeonato. Es un sueño", dijo emocionado mientras su hermano menor Pol, piloto de Honda, se acercaba a felicitarlo.

Con 69.000 espectadores como testigos, de acuerdo a Dorna Sports, la competencia fue un mano a mano entre Aleix Espargaró y Jorge Martín, quienes durante las 25 vueltas se distanciaron de resto del pelotón que estuvo lejos de pelear por la victoria. Alex Rins con la Suzuki confirmó los avances logrados en el warm – up de la mañana y completó el podio en el tercer lugar después de largar séptimo, por delante de su compañero de equipo y campeón 2020 Joan Mir. Francesco Bagnaia con la Ducati alcanzó el quinto puesto, un resultado que parecía lejano partiendo desde el 13er lugar con una moto que en ningún momento del fin de semana peleó por la vanguardia.

La sexta colocación fue para el sudafricano Brad Binder, que con los puntos obtenidos se coloca segundo en el campeonato con la KTM. El top ten lo completaron: séptimo Maverick Viñales (Aprilia), octavo Fabio Quartararo (Yamaha), noveno Marco Bezzecchi (Ducati VR46) y décimo quien había llegado como líder del torneo Enea Bastianini (Ducati Gresini).

Con su primera victoria, Aleix Espargaró es nuevo líder del campeonato con 45 puntos, seguido por Binde con 38 y por Rins con 36.

El próximo fin de semana en Austin, estado de Texas, se disputará el Gran Premio de las Américas por cuarta fecha de la temporada.

MOTO 3: SOBRE EL FINAL SERGIO GARCIA

En una carrera vibrante que se definió en la última curva, el triunfo le correspondió al español Sergio García Dols, que largando desde la pole fue durante todo la carrera intercambiando posiciones en el pelotón de punta, hasta que en la vuelta final ejecutó una maniobra extraordinario para superar en la última curva al italiano Dennis Foggia cuando caía la bandera a cuadros. El podio lo completó el japonés Ayumu Sasaki.

MOTO 2: ACCIDENTADA COMPETENCIA GANADA POR VIETTI

El italiano Celestino Vietti, alcanzó su segunda victoria de la temporada tras un polémico toque en las vueltas iniciales con el poleman español Fermin Aldeguer, quien tuvo que ser llevado al hospital del circuito para chequear su estado de salud. La carrera tuvo un cierre con definición apasionante por el tercer lugar entre Ai Ogura y Aron Canet, en favor del japonés. Los pilotos, hijos de argentinos, no pudieron completar la carrera por sendas caídas: el norteamericano Sean Kelly al inicio de la carrera y el español Gabriel Rodrigo cuando se acercaba el final.

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA, LA CLAVE DE UN ALTO IMPACTO ECONÓMICO

El gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística, Ricardo Sosa, junto al CEO de Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta y el CEO del Grupo OSD, Orlando Terranova, participaron de la conferencia de prensa realizada en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo.

Los protagonistas coincidieron en que el Gran Premio, genera un alto impacto económico y turístico en la región. Pero, que todo esto fue posible gracias a que, en los últimos años, Termas de Río Hondo ha tenido un crecimiento notorio en su infraestructura como el hotelería, mejoras en accesos y rutas, y en el mismo circuito.

Según datos brindados por el INPROTUR, con este evento, Termas de Río Hondo rompe la estacionalidad ya que recibe miles de turistas nacionales e internacionales que gastaran 20.000 pesos por noche durante 4 días en hotelería, comida, movilidad y otras compras, sin contabilizar el gasto de traslado y entradas.

En tanto, el gasto promedio de pilotos, organizadores y prensa internacional ascenderá a 120.000 pesos en 6 días de estadía. El principal emisor son turistas de Brasil, Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador. Durante la estadía se registró el ingreso a la ciudad de unos 60 mil vehículos y más de 50 vuelos entre comerciales, privados y charters.