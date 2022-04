Línea directa: "Reparto de boletas", "Peligro en motocicleta" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 03.04.2022 - Última actualización - 20:36

20:34

PATRICIA ROMERO DE B° SAN PANTALEÓN

"Leí un mensaje sobre que un señor quiere donarme alimentos para perros y pedía teléfonos para poder comunicarse. Yo no tengo, pero puedo darle el de mi hijo Cristian 155-234265 y el de una vecina de enfrente de mi casa (Sara) que es 342-5979790. Mi dirección: Estrada 5368. Le agradezco al diario que siempre publica mis mensajes, porque es de gran ayuda, y a este señor tan generoso. Realmente hay muchos perros muertos de hambre...".

Recuperar fondos

LECTOR DE GUADALUPE OESTE

"Perotti dijo que hay que recuperar fondos. Sí, se recuperarán sacando un poco los funcionarios que nombró, como la plata que regala a los amigos del departamento Castellanos. Además, anduvieron por el norte y prometieron casas a todo el mundo. Yo soy de Malabrigo y allí no fueron porque es un pueblo radical. También con esa plata puede ayudar a la Protectora de Animales, que no tienen nada. Yo, jubilado con la mínima, soy socio para cooperar con esa entidad".

Reparto de boletas

LEANDRO

"En Vélez Sarsfield 5700, 5900, 6000, hacen un mal reparto de las boletas de Assa. A algunos vecinos no les llegaron a sus casas y otros las encontraron en la calle. Esa es la ineficiencia e ineficacia de una empresa santafesina, la que ha aumentado considerablemente sus servicios, que son pésimos, pues no tienen ni siquiera un grupo generador propio. Esas son las empresas que tenemos en la ciudad. ¡Estamos hartos!".

Inflación

LIDIA ÁVILA

"Tengo 70 años. Quiero decir que en la Quiniela no han aumentado nada. En el Quini sí. Yo siempre juego y noto eso. Gracias por el espacio".

Un asunto que pasó al olvido

JOSÉ MANUEL QUIROGA

"Ante todo, muchas gracias al diario El Litoral por esta oportunidad. Ahora me quiero referir a un tema que parece olvidado. Pasaron gobiernos como del señor Lifschitz, demás socialistas, y el tema inundación sigue en veremos. Evidentemente, nadie se molesta. Estamos en vísperas de cumplir otro año más y nosotros, los jubilados, estamos cada vez más viejos, esperando que de una vez por todas se haga justicia y se nos abone lo que corresponde a todos aquellos que hicimos juicio. Señores de El Litoral, me gustaría que ustedes también hagan referencia a esto. Nos venían acompañando, pero parece que quedó todo en el olvido".

Peligro en motocicleta

UNA JUBILADA

"Por favor, que las motos, cuando anden de a dos, deban circular obligatoriamente a una distancia de más de 100 metros de los bancos. Porque los días que cobramos, que nos pagan las jubilaciones a los viejitos, nos siguen con las motos. Nos ven salir del banco y nos siguen. O sea que cuando vayan dos en motos, que sea a más de 100 metros del banco. Ese es mi pedido. Gracias por el espacio".

Llegan cartas

¡Felicitaciones a la EPE!

ANA SÁNCHEZ

En una carta (sí, carta) la EPE avisa a los jubilados que deben re censarse para una rebaja en la factura periódica. El plazo es perentorio: 10 días y hay que llevar fotocopias (sí: fotocopias) de último pago, de último recibo de sueldo y del DNI.

Trámite sólo presencial (sí, presencial. Ignoran que muchos ancianos saben usar medios electrónicos o pueden pedir ayuda a tal fin).

Tras un "estamos a su disposición" no deja ni whatsapp ni email ni teléfono. O sea... hay que ir o ir para encontrar cuán dispuestos están.

Un jubilado (eufemismo por persona mayor, anciano, adulto mayor o viejo) con mínima o escasa jubilación, que viva solo, o lejos, o ambas cosas, hacer sacar fotocopias (servicio que posiblemente no tenga por su barrio) trasladarse tal vez acompañado por un vecino o pariente, pagar transporte para llegar a la EPE donde le dicen que debe presentar los certificados de vacunas para poder ingresar. Cosa que nunca señalaron en la nota, más allá de que es evidente que los jubilados están mayoritariamente vacunados, pero es un detalle para el acompañante. Tal vez no tiene los certificados allí porque… y deberá volver con el jubilado, pagar trasporte etc., etc.

¡Felicitaciones a la EPE! Tantos empleados que tiene, tantos puestos trasmitidos por herencia y no son capaces de brindar alternativas contemporáneas para facilitar la vida diaria de los no privilegiados "adultos mayores".

Las Islas que son nuestras

GRACIELA PACHECO DE BALBASTRO

Las palabras tienen poder. "Avivan el seso y despiertan". Y para que ellas hagan su trabajo, debemos saber escuchar.

Si los bravos que combatieron en Malvinas prefieren que se los llame VETERANOS DE MALVINAS, pues eso deberíamos hacer. Porque ellos no son ex, han demostrado que siguen siendo combatientes.

Y si la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, denomina CANAL BEAGLE al estrecho que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico, a diferencia de Canal de Beagle como lo llaman los chilenos, pues usemos nuestra denominación, porque así también se ejerce soberanía.

Podemos llamarlo también canal Onashaga, como lo llamaron los aborígenes, pero llamar a las cosas por su nombre, ¡en argentino! recordando que durante la guerra por las islas, Chile fue país vecino, ¡pero no hermano!

Entonces, en honor a los vivos y a los muertos, por respeto a los que tienen memoria y corazón: ¡Veterano de Malvinas! ¡Canal Beagle! y no olvidemos, que como confesó en su libro el General Julián Thompson (*), la guerra para el Reino Unido (ayudado por Sudáfrica, Estados Unidos, Chile, y hasta por España, que nos cambió por el precio del tomate), "No Fue Un Paseo", "¡No Pic Nic!".

(*) "El General Julián Thompson fue Comandante del Comando 40 de Marines Reales en 1975 y Comandante de la Brigada de Comandos 3 en 1981, y en ese papel era el Comandante Británico" (Wikipedia) en la guerra de Malvinas e Islas del Atlántico sur.