https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 04.04.2022 - Última actualización - 1:40

1:35

La ceremonia contó además con la participación de María Becerra junto a J Balvin como parte de los shows que se presentaron en la gala.

Música Premios Grammy 2022: Bad Bunny, Taylor Hawkings y Olivia Rodrigo, entre los ganadores de la noche La ceremonia contó además con la participación de María Becerra junto a J Balvin como parte de los shows que se presentaron en la gala. La ceremonia contó además con la participación de María Becerra junto a J Balvin como parte de los shows que se presentaron en la gala.

En la noche de este domingo y tras varias postergaciones debido a la pandemia, se entregaron los premios Grammy, la distinción mayor de la industria discográfica estadounidense. La ceremonia arrancó a las 21 horas, con televisación en directo por TNT de los rubros principales y los shows musicales.

Como es habitual, la entrega se desdobló en dos partes, debido a la enorme cantidad de categorías (86 en total). La previa fue a partir de las 16 horas y casi cuatro después el saldo tenía al frente a Jon Batiste, el gran favorito de la noche, con cuatro estatuillas en su poder: la del empate (con Gambito de dama) de mejor álbum de banda sonora para medio visual, mejor interpretación de raíces americanas, mejor canción de raíces americanas, y mejor video musical. Sobre el cierre, Batiste ganó álbum del año.

Por otro lado, sorprendió Silk Sonic al ganar canción del año y grabación del año.

También tuvo un muy buen desempeño Olivia Rodrigo, con tres estatuillas.

Como gran sorpresa para muchos, Foo Fighters se ganó tres, sin dudas un gran reconocimiento póstumo al baterista Taylor Hawkings, que falleció en plena gira sudamericana, tras tocar en Chile y Argentina. Más tarde, el conductor Noah hizo referencia a su muerte y pidió un momento para recordarlo y para recordar a toda la gente de la industria musical que murió durante el último año. De fondo, cantaron temas de Stephen Sondheim.

En cuanto a otros premios póstumos, también ganaron Lyle Mays (histórico tecladista de Pat Metheny), Chick Corea (en dos rubros) y el mexicano Vicente Fernandez.

Las actuaciones en vivo fueron de Olivia Rodrigo, J Balvin con la argentina María Becerra, los ídolos coreanos BTS, Lil Nas X, la siempre sorprendente Billie Eilish (con su hermano Fineas y luciendo una remera estampada con la imagen de Taylor Hawkins), Brandi Carlile, Nas, Chris Stapleton y John Legend (presentado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y con un recitado de la poetisa ucraniana Lyuba Yakimicki).

También Lady Gaga, el multinominado Jon Batiste, Justin Bieber, H.E.R. (con los legendarios productores Jimmy Jam y Terry Lewis, y luego con Lenny Kravitz y Travis Barker, de Blink-182).

Una particularidad de esta ceremonia es que varios rubros tuvieron una introducción a cargo de técnicos y managers de producción, explicitando claramene que se quedaron sin trabajo durante la pandemia y que hacen posible la realización de todos los shows en vivo. Por ejmplo Nicole Nassi, manager de producción de Billie Eilish, que presentó a su "jefa".

Aquí la lista de ganadores:

Grabación del Año: Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum del Año: We Are - Jon Batiste

Canción del Año: Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum pop latino: Mendó - Alex Cuba

Álbum de música urbana: El Ultimo Tour del Mundo - Bad Bunny

Álbum de rock latino o alternativo: Origen- Juanes

Mejor Álbum Alternativo: “Daddy’s Home” - St. Vincent

Álbum regional mexicano y tejano: A mis 80 - Vicente Fernández

Álbum Tropical: Salswing - Rubén Blades y Robert Delgado &Orquesta

Álbum Latin Jazz: Mirror, Mirror - Chick Corea y Chucho Valdes

Pop Solo Performance: Drivers License - Olivia Rodrigo

Pop Duo/Group Performance: Kiss Me More - Doja Cat ft Sza

Traditional Pop Vocal Album: Love for Sale - Tony Bennett y Lady Gaga

Álbum pop Vocal: Sour - Olivia Rodrigo

Grabación de Dance/Electronic: Alive - Rüfüs Du Sol

Mejor álbum de Dance/Electronic: Subconsciously - Black Coffe

Álbum de Instrumental contemporáneo: Tree Falls - Taylor Eigsti

Presentación de rock: Making a Fire - Foo Fighters

Presentación de Metal: The Alien - Dream Theater

Rock Álbum: Medicine At Midnight - Foo Fighters

Canción de Rock: Waiting on a War- Foo Fighters

Álbum de Música Alternativa: Daddy’s Home - St. Vincent

Rhythm and Blues Performance: Leave the Door Open - Silk Sonic y Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Traditional Rhythm and Blues Performance: Fight for You - H.E.R

Progressive Rhythm and Blues Album: Table for Two - Lucky Daye

Mejor compilación de banda sonora para medios visuales: The United States vs Billie Holliday

Mejor banda sonora para medios visuales: Soul - Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores y Gambito de Dama – Carlos Rafael Rivera, compositor

Canción de Rhythm and Blues: Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum de Rhythm and Blues: Heaux Tales - Jazmine Sullivan

Rap Performance: Family Ties - Baby Keem en colaboración con Kendrick Lamar

Melodic Rap Performance: Hurricane - Kanye West en colaboración con The Weeknd y Lil Baby

Álbum Rap: Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

Canción Rap: Jail - Kanye West en colaboración con Jay-Z

Productor del año no clásico: Jack Antonoff

Mejor álbum urbano latino: El último Tour del Mundo de Bad Bunny

Interpretación Country en solitario: You Should Probably Leave - Chris Stapleton

Duo Country/Presentación grupal: Younger Me - Brothers Osborne

Álbum Country: Starting Over - Chris Stapleton

Mejor Canción Country: Cold- Chris Stapleton

Mejor artista nuevo: Olivia Rodrigo