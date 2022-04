Premios Grammy 2022: el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky dio un fuerte mensaje

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En medio de la gran ceremonia de la industria musical, el mandatario ucraniano apareció a través de un video y mandó un poderoso mensaje, a poco más de un mes de iniciada la invasión rusa a Ucrania.

Una de las postales más impactantes de los Premios Grammy 2022, estuvo muy alejada de la música. Ante la atenta mirada de todos los presentes en la ceremonia, y de millones de televidentes alrededor del mundo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky apareció a través de un video.

A lo largo de un video que duró poco más de un minuto, Zelensky mandó un poderoso mensaje, a poco más de un mes de iniciada la invasión rusa a Ucrania. “La guerra, ¿hay algo más contrapuesto a la música que eso?”, aseguró el mandatario en su testimonio, quien luego prosiguió: “El silencio de ciudades arruinadas y la gente asesinada. Nuestros niños dibujan cohetes en picada, no estrellas fugaces. Más de cuatrocientos niños fueron heridos y 153 pequeños murieron. A ellos jamás los veremos dibujar. Nuestros padres se alegran de despertar cada mañana, dentro de un bunker antibombas, pero al menos con vida. Nuestros seres queridos no saben si alguna vez volveremos a estar juntos. La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quién quedará en silencio eterno. Nuestros músicos llevan chalecos antibalas en vez de esmóquines. Ellos les cantan a los heridos, en los hospitales, e incluso a quienes no pueden escucharlos. Pero la música se abre camino de cualquier manera”.

Más adelante, con la música como protagonista, y con la atención del público puesta en su mensaje, Zelensky concluyó: “Nosotros defendemos nuestra libertad, de vivir, de amar, de oír. En nuestra tierra, estamos combatiendo a Rusia, que llegó con el horrible silencio de sus bombas. El silencio de la muerte. ¡Llenemos ese silencio con la música! Hagámoslo hoy. Contemos nuestra historia. Cuenten la verdad sobre esta guerra en sus redes sociales, en televisión. Apóyenos de la manera que puedan, sea como sea, pero nunca desde el silencio. Solo así vendrá la paz. A todas nuestras ciudades que la guerra está destruyendo. Chernígov, Járkov, Volnovaja, Mariúpol, y otras, ya son leyendas, pero yo sueño que aún viven. Y viven en libertad, como ustedes en el escenario de los Grammy.

Una vez finalizado el video, el público se mostró muy conmovido, y dio señales de respeto al profundo mensaje de Zelensky. En las últimas horas, la guerra no dio tregua. Casi tres mil personas fueron evacuadas de las localidades ucranianas de Mariúpol, Berdyansk y la región separatista de Lugansk, según ha informado la vice primera ministra ucraniana, Irina Vereschuk. “Un total de 2.694 personas han sido evacuadas hasta el momento”. Por otra parte, también se informaron nuevas explosiones en el puerto de Odessa.

Tras el discurso de Zelensky, John Legend estrenó en la ceremonia la canción “Free”, con dos artistas ucranianas, Siuzanna Iglidan y Mika Newton.