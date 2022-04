Náutico Avellaneda aseguró su plaza en liga de voleibol a pesar de las dificultades

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las chicas de Náutico llegaron hasta el último fin de semana para mantener la plaza en la Liga Argentina Femenina (LAF) de vóleibol. Cerraron el certamen con una sonrisa al lograr mantenerse entre los 16 mejores equipos del país.

Por Hernán Álvarez

Terminó la liga femenina para el equipo de voleibol de Náutico Sportivo Avellaneda con un balance positivo. A pesar de contar con tres entrenadores distintos en algo más de dos meses de competencia, lograron mantener la categoría en el certamen más fuerte del país.





En la fase regular, terminaron en el 10º puesto y por eso debieron jugar por la permanencia. En esta fase perdieron ante Vélez Sarsfield de Buenos Aires y debieron jugar la última instancia para evitar el descenso. La victoria posterior frente a las mismas velezanas del viernes 1º de abril trajo alivio y aseguró la estadía de cara a 2023.





Estefanía Bosio, capitana del equipo, habló con Mirador Provincial sobre este certamen que se cerró con la derrota ante Villa Dora en casa el domingo 3: “Fue un campeonato difícil para nosotras porque tuvimos varios cambios, ya sea de jugadoras, de técnicos, lesiones, pero lo importante es que pudimos seguir y mantener y no perder la permanencia en la liga que era lo importante”. Consultada por la manera de sobreponerse a estos problemas, Bosio dijo: “Eso fue más por la pasión que llevamos por el club y seguir y seguir, para no abandonar. Y unirnos como equipo también entre nosotras”. “Éramos bastantes del club, que amamos el club. Entonces pudimos seguir. Y gracias también a las refuerzos que no dejaron. Eso estuvo genial. Se la bancaron también como nosotras”, afirmó. Bosio aseguró que al principio empezaron muy bien y después con todas las bajas se volvieron a acomodar. “Entonces costó, pero lo bueno es que pudimos seguir y no perder la plaza”.





La idea en el club de Arroyito es seguir en la LAF en el año próximo. “Por ahí queda feo decir que peleamos por la permanencia, pero la verdad es que esto es importante para nuestro club”, dijo Estefanía. Su hermana Priscila jugó en 2021, pero no en 2022 por competir en el extranjero. Estuvo viendo el último partido de las azules. “Ojalá que vuelva. Está acá así que vamos a hincharle para que vuelva”, expresó Estefi.