Martes 05.04.2022

"Disciplina Tour" Lali Espósito anunció un show en el Luna Park y las entradas "explotaron" en minutos

Lali Espósito vuelve a los escenarios luego de 3 años.

El ansiado regreso será el 23 de junio en el Estadio Luna Park y marcará el inicio de su tour Disciplina, que promete recorrer distintos puntos del país.

El anuncio de la estrella pop argentino fue a través de sus redes sociales. “La fiesta empieza en casa”, anunció en Twitter.

NO PUEDO CREER LO QUE ESTA PASANDO 🥺🥵💜 — Lali (@lalioficial) April 4, 2022

Se trata de un gran anuncio para los fanáticos que esperaban con ansias que la artista presentara en vivo sus últimos y exitosos lanzamientos: “Disciplina”, “Diva” y “Como Tú”, tres canciones que ya tienen millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

“Después de 1160 días, de no tocar en Buenos Aires, de la pandemia del or... y de estar alejada de mi país, ya tenemos fecha de show en el Luna Park. ¡Tenemos fecha de show! No puedo estar más feliz. Quizás sea el mejor concierto de mi vida. Con canciones nuevas y otras que van a conocer de camino al nuevo disco”, exclamó en un vivo de Instagram donde mantuvo en vilo a sus fans.