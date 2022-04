https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.04.2022 - Última actualización - 9:05

9:04

La apertura estuvo a cargo de la directora de cultura municipal, Evangelina Castillo, quien expresó que venir a disfrutar del paisaje ya es un aliciente, seguramente con el tiempo seguirá avanzando en bien de la cultura.

Departamento San Jerónimo Inauguraron el Bosque de la Poesía en Coronda La apertura estuvo a cargo de la directora de cultura municipal, Evangelina Castillo, quien expresó que venir a disfrutar del paisaje ya es un aliciente, seguramente con el tiempo seguirá avanzando en bien de la cultura.

Alfredo Miguel Ceballos | [email protected]

Días pasados se llevó a cabo en el vivero local la inauguración del Bosque de la Poesía, con la presencia de autoridades municipales y de los poetas argentinos Leopoldo Castilla y Julio Salgado, creadores del movimiento sociocultural que intenta concientizar a la sociedad, a través del arte, para que ésta tome conciencia de cuidar a la naturaleza contra la catástrofe ambiental que sufre el planeta.

En la inauguración también estuvieron presentes César Bisso, gestor de la iniciativa, y Raúl Feroglio, impulsor del Bosque de la Poesía en la ciudad santafesina de Las Parejas, inaugurado durante el año pasado. Acompañaron además funcionarios, concejales, escritores, artistas locales y público en general.

La apertura estuvo a cargo de la directora de cultura municipal, Evangelina Castillo, quien expresó que venir a disfrutar del paisaje ya es un aliciente, seguramente con el tiempo seguirá avanzando en bien de la cultura.

Acto seguido tuvo la palabra el intendente Ramírez quien agradeció la presencia de los poetas impulsores del proyecto, afirmando que “estas cosas son las que enorgullecen a la ciudad, promover la cultura en uno de los mas bellos lugares que tiene la ciudad, referido a los poetas expreso. Ellos trajeron la idea y nosotros el ambito”.

Luego de la lectura de textos alusivos por parte de las poetas se realizó la plantación de retoños de un ceibo en un rincón del vivero, rodeado de frondosos árboles y donde el municipio diseñó un anfiteatro natural para que en el futuro se realicen eventos significativos (recitales de música, de poesía, funciones de teatro, de danza, exposiciones, charlas, etc.).

La Municipalidad destinará el nuevo Bosque de la Poesía a la ejecución de distintas actividades artísticas para generar conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente y, además, incentivar a otros sectores de la sociedad a la participación activa en defensa del mismo.

Foto: El Litoral

Cabe destacar que el proyecto nació de una convocatoria lanzada en octubre del 2020 bajo el lema “contra la devastación del planeta, los bosques de la poesía nos devuelven la poesía de los bosques” y una de las ideas centrales es gestionar en el Congreso de la Nación una ley que declare a la naturaleza como Sujeto de Derecho en nuestro país.

La previa

“La destrucción intencionada de la naturaleza está poniendo al planeta al borde de la extinción. Se arrasan o incendian bosques, se envenenan los campos, desaparecen especies de animales y vegetales. Debemos frenar este flagelo provocado por la codicia del hombre”. Quien habla es Leopoldo “Teuco” Castilla, el gran poeta salteño, hijo de Manuel J., aquel otro inmenso poeta y autor de entrañables zambas. Él, junto a otros destacados artistas, organizaron un movimiento universal, para crear en ciudades y pueblos de Argentina y de otros países de Latinoamérica y resto del mundo, los Bosques de la Poesía. Esta iniciativa ya fue impulsada con éxito en diferentes puntos del país y del exterior. Por esto motivo visitaron nuestra ciudad.

“El objetivo central es asumir esta dramática situación como un problema global y es por eso que los artistas, en nuestro caso los poetas, decidimos estar presentes a través del apoyo de los municipios, para que la sociedad en pleno tome conciencia al respecto. Agradezco a Coronda que ya sea parte de esta gesta”, agregó Castilla en una breve charla mantenida con El Litoral minutos antes de la inauguración del “bosque poético” en el corazón del vivero municipal de nuestra ciudad.

También se refirió sobre el tema el poeta anfitrión, César Bisso, quien llevó tiempo atrás la iniciativa a la Intendencia local. Nos dijo: “Teuco Castilla no sólo es eximio poeta y buen amigo, sino también un viajero incesante e inagotable motivador de ideas y proyectos en beneficio de una vida más sustentable. Cuando me habló de los bosques, inmediatamente me reuní con el intendente Ramírez y el concejal Avalo, quienes se entusiasmaron con la idea, porque comprendieron que la propuesta no sólo abarcaba la cuestión cultural, sino que además tenía un valor real y simbólico destinado a incentivar la participación activa de toda la comunidad. Es por eso que la razón fundamental que ahora nos convoca radica en salvar la naturaleza de toda violencia, por el bienestar general”.

Otro de los visitantes, el destacado poeta y pintor santiagueño Julio Salgado, quien también integra el movimiento, hizo hincapié sobre la importancia que tiene para los pueblos del interior del país valorizar su relación con el medio ambiente: “Acá, en esta hermosa tierra, de frente al río, a las islas, uno comprende lo que significa para la humanidad disfrutar la naturaleza en todo su esplendor”, acotó.

Por último, Bisso resaltó que “reconforta saber que Coronda tendrá un nuevo espacio cultural al aire libre, dentro de la misma naturaleza, para que a través del arte nos dediquemos a cuidarla un poco más y amarla mejor, como testimonio de identidad y pertenencia de nuestro pueblo”.