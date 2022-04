https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.04.2022 - Última actualización - 13:20

13:00

El mandatario ucraniano denunció que "no hay un solo crimen que los rusos no hayan cometido" en la localidad vecina a Kiev, escenario de una matanza de civiles, acusaciones que Moscú niega.

Tras la guerra Zelenski pidió excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU por los crímenes perpetrados en Bucha El mandatario ucraniano denunció que "no hay un solo crimen que los rusos no hayan cometido" en la localidad vecina a Kiev, escenario de una matanza de civiles, acusaciones que Moscú niega.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió hoy la exclusión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU o algún tipo de reforma que permita superar los vetos de Moscú al exigir que "se responsabilice" al Kremlin por cometer los "peores crímenes de guerra" desde la Segunda Guerra Mundial.

Al intervenir ante ese cuerpo por videoconferencia, el mandatario denunció que "no hay un solo crimen que los rusos no hayan cometido" en Bucha, localidad vecina a Kiev, escenario de una matanza de civiles según las potencias occidentales, en acusaciones que Moscú niega.





"Ayer regresé de Bucha, recientemente liberada de las tropas rusas no lejos de Kiev. No hay un solo crimen que no cometerían. El Ejército ruso buscó y mató a propósito a cualquiera que sirviera a nuestro país. Dispararon y mataron a mujeres afuera de sus casas, mataron a familias enteras, adultos y niños y trataron de quemar los cuerpos", acusó Zelenski.





"A algunos los fusilaron en las calles, a otros los arrojaron a los pozos para que murieran. Los mataron en sus departamentos y hay casas voladas con granadas", apuntó.





"Solo por placer, los civiles fueron aplastados por tanques mientras estaban sentados en sus autos en medio de la carretera. Cortaron extremidades, cortaron sus gargantas. Las mujeres fueron violadas y asesinadas frente a sus hijos. Les arrancaron la lengua solo porque los agresores no querían escucharlos", agregó.





"Incluso deliberadamente volaron refugios donde los civiles se escondían de los ataques aéreos", afirmó y, en ese marco, exigió que "se responsabilice" a Rusia por lo que calificó de los "peores crímenes de guerra" desde la Segunda Guerra Mundial.





"Estamos ante un Estado que está convirtiendo el veto en el derecho a morir", dijo al solicitar la exclusión de Rusia del Consejo de Seguridad.



"Su presencia socava toda la arquitectura de la seguridad global. Les permite quedar impunes. Así que están destruyendo todo lo que pueden", manifestó.





"Si no hay otra alternativa, la siguiente opción es que se disuelvan", dijo Zelenski al pedir una reforma del sistema de la ONU.





"La Carta de la ONU debe ser restaurada inmediatamente. El sistema de la ONU debe ser reformado inmediatamente", indicó a los representantes de los quince países que forman el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas.





En un discurso, el presidente ucraniano denunció que el Consejo de Seguridad ha demostrado no ser efectivo en esta crisis y advirtió de que, si la ONU no actúa, ello supondrá el fin del orden internacional basado en normas.





El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó previamente que es "imposible" e "impensable" que Rusia no participe en los organismos de Naciones Unidas, después de que Estados Unidos y otros países hayan declarado también su intención de sacar adelante una iniciativa que implique su expulsión, pero concretamente del Consejo de Derechos Humanos.





"Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, por supuesto, el trabajo de las unidades de la ONU y las instituciones de la ONU sin la participación de Rusia es impensable", aseveró en conferencia de prensa, según informó la agencia de noticias rusa Interfax.





La Asamblea General, que ya condenó en dos ocasiones la invasión rusa sobre Ucrania, contempla en sus estatutos expulsar a un Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos si comete abusos "graves y sistemáticos". Tendrían que estar de acuerdo dos terceras partes de los países.

Con información de Télam