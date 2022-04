Sorpresa: Tiger Woods confirmó que juega el Masters de Augusta

Tiger Woods decidió participar desde este jueves en el Masters de Augusta, lo que marca su retorno oficial al golf después del accidente automovilístico que sufrió en febrero de 2021, mientras conducía a alta velocidad su automóvil en un camino sinuoso en Florida, Estados Unidos.

“Ahora mismo siento que voy a jugar”, mencionó en la cuenta del PGA Tour. Y fue por más: cuando le preguntaron si se ve capaz de ganar su sexto saco verde, afirmó que sí: “Sí, lo creo”, fue su respuesta.

“Es una cuestión de cómo se va a recuperar mi cuerpo y de lo que mi cuerpo es capaz de hacer al día siguiente”, explicó el californiano. Woods se dijo afortunado de haber llegado a este punto, a un paso del regreso al Tour, pero su espíritu ultracompetitivo resurgió al asegurar que se ve listo incluso para ganar su sexto Masters el domingo.

"Do you think you can win the Masters this week?"



"I do." pic.twitter.com/KGmfEVT9o5