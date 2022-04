Línea directa: "Inseguridad que no se soluciona", "Dispensario sin pediatra" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 05.04.2022

15:20

Felicitaciones

ADELA GRAZIOSI

"Por este medio, al que le agradezco la publicación de mi mensaje, quiero felicitar al Sr. Ricardo Dupuy, por las historias y comentarios que está publicando, en este prestigioso diario El Litoral, los días domingo, sobre el Edificio Plaza Ritz. Muy interesantes sus publicaciones. ¡Felicitaciones!".

Inseguridad que no se soluciona

UN REMISERO

"Seguimos con el tema de la inseguridad en Santa Fe. El sábado a las 3 de la madrugada, fue asaltado el móvil de remís 141, en Juan de Garay al 3900. Los 'clientes' lo tomaron en bulevar, en la base de Remises Bulevar, y les pidieron al chofer que los llevara hasta esa dirección y ahí lo apuñalaron. Gracias a Dios no le hirieron órganos vitales. Así estamos, para salir a laburar corremos riesgo de muerte. Salimos para buscar el pan para nuestros hijos y no sabemos si volvemos. Además del daño físico y económico del robo, es el tema que por varios días no podemos trabajar porque estamos lesionados y si no trabajamos no tenemos entrada de dinero, porque nosotros cobramos el día a día".

Dispensario sin pediatra

UNA VECINA

"En el dispensario de Facundo Zuviría y Azcuénaga, el Centro de Salud CIC, San Martín de Porres, zona norte de la ciudad, no hay pediatra, ya que la titular tiene un embarazo de alto riesgo y, por supuesto, no puede asistir. Ya hace 2 semanas que no hay pediatra. Para colmo, no podemos llevarlos al Hospital de Niños 'porque no nos corresponde'; digamos que si nosotros no tenemos turno que nos debe gestionar nuestro dispensario, no podemos llevar a nuestros niños. El médico clínico que está no atiende a chicos, solo a adultos. Tampoco podemos llevar a nuestros hijos a otros dispensarios, ya que éstos atienden su zona...".

Reclamos por luz y pozos en la calle

MARÍA

"Soy una vecina que les solicita ayuda, por este medio generoso que nos asiste. Se requiere con urgencia que restablezcan la luz de las jirafas en la calle Gobernador Freire al 5800, 5900 y 6000, con número de reclamo 16576, fecha 28/03/22, a las 15 horas. Se trata de tres cuadras muy oscuras y peligrosas; sumando los 4 pozos que dejó Assa por pérdida importante de agua. Es sumamente peligroso a la noche. Además existe un tercer problema, que data desde hace más de un año: la Municipalidad no resuelve el cruce de Lavaisse y Gobernador Freire, es a la altura del 6000 de Freire. Es intransitable. De modo que son tres temas distintos para un mismo fin: recuperar la seguridad y transitabilidad de esa arteria importante y para los vecinos. Muchas gracias por ayudarnos. Dios los bendiga".

Discriminación

OLIVIA

"Hace un par de días, escuché por Youtube una discusión respecto de si en Argentina existe o no discriminación por los nuevos colectivos sexuales. En realidad, a mi humilde saber y entender, nuestro querido país está sumido en una vorágine de discriminación hacia todo, no solo de los colectivos sexuales. Sí discriminan a los LGBT, pero también ellos lo hacen con los heterosexuales. Discriminan los ricos a los pobres y los pobres a los ricos. Te discriminan cuando vas a la selección para un trabajo; a los ancianos, a los limpiavidrios, a los cuidacoches, a los que no son profesionales, a los que no pudieron estudiar, a los que piensan distinto. En fin, Argentina es un gran campo de discriminación permanente. Los únicos que lo no sabemos, o no queremos ser conscientes de ello, somos nosotros, los propios argentinos".

Generación de empleo

UN SANTAFESINO MUY PREOCUPADO

"Quiero preguntarle al gobernador de la provincia, ¿por qué no se generan puestos de trabajo en la ciudad de Santa Fe? ¿Para qué sirve el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Trabajo, si no se puede conseguir un mísero puesto de donde fuera...? Usted señor gobernador, en campaña dijo que iba a ponerse firme en generar fuentes de trabajo. Por si no lo sabe, hasta hoy no se ha abierto ningún lugar de trabajo. Le ruego, por favor, basta de tantas capacitaciones, abran fuentes de trabajo, porque uno con un certificado no come. Yo puedo entender que en otro gobierno de tipo capitalista, no se preocupen por la falta de trabajo; pero usted, gobernador, es peronista, creo, y hasta ahora no ha hecho nada por quienes somos desocupados en nuestra ciudad de Santa Fe".

Hacia una Argentina nueva

HUMBERTO

"Es preocupante la miseria intelectual, moral y ética de algunos políticos. Revuelve el estómago escuchar a algunos de ellos hablar tan despectivamente de otros. ¿No se dan cuenta de que eso ya nos ha cansado hasta el hartazgo? ¿Que ya no ayuda a nadie pensar así como piensan? Siempre fomentados también por la televisión nacional, que realmente también da calambre. Periodistas o conductores y conductoras que realmente envenena escucharlos. Realmente estamos muy mal como comunidad. Pero también es necesario decir que así no se llega a ninguna parte. La sociedad demanda hoy que nazca una nueva estirpe política. En cada partido debe nacer una mujer y un hombre nuevo, con pensamientos de unión, de convicciones firmes hacia una Argentina nueva, con contratos sociales superadores de igualdad, respeto, eficiencia y hermandad, donde haya oportunidades para todos y no para unos pocos".

Cloaca tapada

VECINA DE B° EL POZO

"Por favor, le pido a Assa que envíe operarios para desagotar la cloaca que hay en mi vereda. Me brota agua servida por el inodoro... Por favor, necesito urgentemente que destapen la cloaca. Esto es en manzana 12, vivienda 37. Desde ya, muchas gracias".