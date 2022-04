Fernández y Boric recorrieron el museo de la ESMA

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Alberto Fernández y su par de Chile, Gabriel Boric, recorrieron el Museo Sitio de Memoria ESMA, donde se reunieron con representantes de organismos de derechos humanos y con sobrevivientes del excentro clandestino de detención montado por la última dictadura cívico- militar.

En su primera visita a la exEscuela de Mecánica de La Armada (ESMA), el presidente chileno centró su atención en sus "tétricos pasillos" donde, dijo, "sin embargo, la llama de la memoria está viva y nos obliga a recordar y ser consciente de que nosotros estamos aquí hoy gracias a los que por aquí pasaron", en referencia a los detenidos desaparecidos.

En declaraciones a la prensa, Boric dejó en claro el posicionamiento del Gobierno chileno: "Algunos dicen 'dejen el pasado de lado, olviden, no vuelvan a los viejos rencores'. Pero nosotros le decimos 'no, no se trata de eso. Se trata de que si olvidamos se puede volver a repetir'".

Agregó que "nosotros somos parte de esta historia. Las luchas que llevaron a tantos y tantas a pensar en una sociedad más justa se traduce también en organizaciones de memoria y de derechos humanos, que están aquí presentes, a las madres, los nietos, las nietas, que es en verdad lo que le da sentido también a nuestro trabajo en la política".

Tras su recorrido junto a miembros de organizaciones de derechos humanos, señaló: "Tengo un profundo agradecimiento a las Abuelas, las Madres y las organizaciones de derechos humanos. Por esto estamos en política y por eso vamos a seguir luchando así que muchas gracias a todos los que hacen que esta memoria siga siendo vital".

Al finalizar el recorrido las comitivas mantuvieron un encuentro con la chilena Buscarita Roa, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo; su nieta recuperada Claudia Poblete Hlaczik y su tío, Fernando Poblete; "Taty" Almeida y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Ángela "Lita" Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

También estuvieron los sobrevivientes de la ESMA Ana Sofianttini y Alfredo Ayala, los nietos restituidos Guillermo Amarilla Molfino, Leonardo Fossati Ortega y Manuel Gonçalves Granada; Camilo Juárez, de HIJOS, y Miguel "Tano" Santucho, quien mantiene la búsqueda de un hermano o hermana desaparecida.

Se sumaron también el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Eduardo Tavani, y la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky.

Durante la actividad, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora le obsequiaron a Boric el característico pañuelo blanco que usan para sus marchas y reclamaciones.

Ante las consultas de medios chilenos y argentinos, Boric reiteró: "Hay algunos que creen que recordar esto es meter el dedo en la llaga. Es para que no vuelva pasar".

Y reflexionó: "Chile y Argentina estuvieron a punto de ir a una guerra en diciembre de 1978 (por el Canal de Beagle) y hoy día parece muy lejano. Pero yo le decía a Alberto que cada semilla que sembramos de cooperación y de integración es garantía de que no va a suceder y por eso no tenemos que dejar de hacerlo. Para eso sirve la memoria en todas sus dimensiones", agregó.

Con respecto a acciones concretas en una agenda común sobre los derechos humanos, Boric planteó que Chile va a "apoyar la candidatura de la exEsma como patrimonio de la humanidad en la Unesco y vamos a impulsar la interacción con el museo de la memoria".

"Queremos que la memoria cruce todo nuestro territorio y vamos a trabajar la promoción actual de los derechos humanos de manera irrestricta en todo el Continente. Lo hemos conversado con Alberto", adelantó.

También participaron de la actividad el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la directora ejecutiva del Museo, María Marcela Gorosito.

Por parte de la delegación chilena asistieron las ministras de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, y la embajadora en Argentina, Bárbara Figueroa, entre otros funcionarios y funcionarias, embajadores y representantes del Poder Legislativo.