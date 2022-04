https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 06.04.2022

11:03

Declaraciones de Navarro Gobierno reconoce que Argentina vivirá una "situación socioeconómica muy difícil y compleja"

El dirigente del Movimiento Evita y actual secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno, Fernando "El Chino" Navarro habló de la actualidad del país y anticipó que se avecina "una situación socioeconómica muy difícil y compleja" en el corto plazo.



En diálogo con la prensa, Navarro afirmó: "En el corto plazo vamos a convivir con una situación socio económica muy difícil. La Argentina tiene una crisis muy compleja y grave".



"Si a eso le sumás que el mundo, en plena pandemia, empezó con una inflación que parecía manejable y ahora se disparó, hace que tengamos la peor crisis en los últimos 50 años en el mundo por alimentos y problemas en distintos países por el precio del combustible y por energía. Argentina va a tener un presente y días venideros difíciles", consideró.



Para el dirigente social, el país vive un "clima de enojo y molestia legítimo" producto de la crisis surgida en 1975 y profundizada por los gobiernos que se sucedieron.



Asimismo, destacó que el ex presidente Mauricio Macri "empeoró" los problemas: "No inventó la inflación, ni el problema con el dólar, pero empeoró todo".



Por otro lado, Navarro hizo referencia al pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quitarle la asistencia social a quienes cortan la calle como método de protesta y contó que la Argentina tiene un millón 200 mil programas sociales y alrededor de siete millones de personas en la economía popular.



"Si a estos trabajadores le das el monotributo, presentado en el Congreso en los últimos meses, sería bueno que se apruebe. Los trabajadores que están en la informalidad pasan a ser registrados por el Estado. Le das un lugar en la economía", manifestó y cruzó al Rodríguez Larreta por ser "poco razonable" a la hora de opinar.



En tanto, el hombre que responde a Alberto Fernández le bajó el tono a la interna del Frente de Todos y pidió hacer foco en resolver los problemas de los argentinos.



"En el marco de semejante crisis, la coalición tiene posiciones públicas. A mí la crítica no me molesta, estamos gobernando. Me parece razonable que discutamos de cara a la sociedad", ponderó.



Navarro indicó finalmente: "A mí me parece que el problema más grave de la Argentina es la inflación. Tenemos que salir de las internas que existen y siempre van a existir. Es común que haya distintas posiciones. Por eso debemos abocarnos a responder problemas concretos"