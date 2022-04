https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Hay que resolver los problemas"

Massa: "Es un error pensar en 2023, este no es un año electoral"

Así lo expresó Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que cuestionó a quienes buscan "desgastar la figura presidencial y al Gobierno". "Ya están mirando al 2023 y eso es un error, lo que la sociedad espera es soluciones, no problemas", fustigó.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Crédito: Gentileza

El titular de la Cámara baja señaló "hay que salir de la grieta y resolver problemas de fondo sin importar el partido al cual pertenezcamos", expresó Massa, y en esa línea afirmó que “tenemos que desprendernos de las peleas y enfocarnos en lo que la sociedad necesita, ya que la mayoría de los argentinos nos quieren ver trabajando juntos y eso tenemos que hacer y lograr".

Luego, el presidente de Diputados puntualizó en que "hay otra agenda que tenemos que cumplir que son tratamientos a largo plazo, tanto el presidente como la vicepresidenta estuvieron de acuerdo a que haga el llamado al consenso".

"Tenemos una agenda de trabajo en el Congreso que busca terminar de encender la economía, que ya se puso en recuperación, y necesitamos leyes respecto a eso", continuó.





Por último, Massa instó a que “mediante consensos podamos generar mayores puestos de trabajo, mejorar la distribución del salario, ya que el mercado interno juega un papel central". "Tenemos que generar dólares propios para no depender del FMI a partir del trabajo argentino y construir herramientas para generar y acompañar el crecimiento de Argentina", concluyó

