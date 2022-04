Peto Menahem mandó "a terapia" a los detractores de Granizo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor de la cinta protagonizada por Guillermo Francella y Laurita Fernández -y en la que participan Los Palmeras- enfrentó el cuestionamiento que recae sobre el film.

Peto Menahem, quien interpreta a Luis en Granizo, se refirió a las fuertes críticas que recaen sobre la cinta protagonizada por Guillermo Francella y Laurita Fernández. A pesar del cuestionamiento constante, el filme dirigido por Marcos Carnevale es lo más visto en Netflix.

El actor Peto Menahem, bromeó y sugirió a quienes critican que “vayan a terapia”. "De verdad en concreto con la película y las críticas ni me entero, uso poco las redes sociales y todos los que se me acercan me dicen cosas lindas, tal vez me mienten", comenzó diciendo el actor que da vida a Luis en Granizo. Y continuó: "Tengo la sensación de que hay algo que nos pasa que medio que vivimos como el orto y en todo lo que nos pasa hay una pésima gestión de la frustración. La película de hecho habla de eso", señaló.

"Es una película y nada más, vayan a terapia”, ironizó, al tiempo que reconoció que “a mí me gusta que la gente me diga, saber lo que piensa el que recibió esto pero también me interesa saber al que no le gustó. Es una película no pasa nada", indicó Peto para desdramatizar la situación que inundó Twitter, una defensa a la que se sumó con vehemencia Federico Bal.

Me sorprende la cantidad de críticas que recibe la película #Granizo de Francella. No la vi. La voy a ver. Pero realmente estamos tan rotos que tenemos q tirar nuestro odio contra una peli de industria nacional q está siendo éxito en Netflix? Mas amor gente, de verdad. — Federico Bal (@balfederico) April 4, 2022

Si bien había muchas expectativas por la vuelta de Francella a la actuación, gran parte del público quedó desilusionado y lo manifestó a través de las redes sociales. En Twitter, varios usuarios dejaron críticas contra la película y aseguraron que no tenía ningún tipo de contenido.

"'Granizo' es Pepe Argento enredado en una ridiculez de historia que llamaron película. Mala mala, ni se gasten"; "Acabo de ver la película 'Granizo'. Amo a Francella, pero es malísima: la trama, actores y una falsa cordobesa sacada de lo mas profundo del conurbano. El cine argentino está tocando un piso histórico"; "Mi deber como ser humano es advertir a la gente para que no mire la película 'Granizo', la última de Francella. Es burda, delirante, con un argumento que no existe, con personajes imposibles", expresaron diversos internautas.