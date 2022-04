Un escéptico entusiasta y esperanzado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantautor acunado en la Trova Rosarina regresa a la ciudad de Santa Fe después de muchos años con un espectáculo que revisita canciones “propias y compartidas” en formato solista con guitarras.

Este viernes, Jorge Fandermole se presentará a partir de las 20.30 en el Auditorio de ATE. “Fander solo” es un concierto con “un repertorio de canciones propias y algunas compartidas en un formato solista con guitarras”, anticipa a El Litoral. Retomando una modalidad con la que ha tocado durante varias décadas, el cantautor asume “el riesgo de la producción independiente, porque hace tiempo que no voy a Santa Fe y quería, en estas circunstancias progresivas de vuelta a los escenarios, volver a tomar contacto con los santafesinos”. Y agrega: “la expectativa de reunirme con amigos que no veo antes del inicio de la pandemia”.

Casi un oxímoron

Para Fander, la palabra solo tiene diversas reverberaciones luego de 2020. “La pandemia fue una experiencia muy traumática para toda la sociedad, obligó a un aislamiento necesario, pero de consecuencias graves, debido al deterioro de los lazos sociales, afectivos y de toda índole. Cada uno sufrió la soledad de un modo particular y la vuelta a cierta normalidad modulada por las precauciones en lo personal es esperanzadora”. Al mismo tiempo, aclara que “el solo de la propuesta es casi un oxímoron porque propone una instancia de diálogo, de recuperación y de acercamiento”.

En los momentos de confinamiento y la posterior apertura, “todos tuvimos que adaptar nuestras pretensiones y atenuar nuestras ansiedades al modo que cada actividad lo permitiera”, reconstruye. “Nunca olvido que los que pudimos sobrevivir y sobrellevar sin excesivas necesidades este período somos afortunados, y tenemos un deber y un compromiso con los que la pasaron muy mal”. Hubo que activar estrategias, modos y mañas para afrontar la complejidad universal. “Los que no pudimos subirnos a los escenarios tratamos de dirigir la atención al plano creativo y, afortunadamente, algunos hemos encontrado en la interacción con otros compañeros músicos el respaldo como para seguir adelante. La posibilidad de la comunicación relativiza el encierro y sus consecuencias”.

Nuestra historia

En 2018 se inició el reencuentro de Fander con sus compañeros de La Trova Rosarina, luego fue interrumpido por la pandemia y los días 22 y 23 de abril tendrá un nuevo episodio en el Teatro Ópera Orbis. “Fue y sigue siendo una instancia muy feliz, creo que para todos”, dice Jorge. “La celebración de las cuatro décadas potencia mucho esta experiencia y nos pone frente a la evidencia de nuestro propio camino, el de cada uno personal y el de los eventuales y compartidos. El balance nos satisface porque hemos podido crecer (y envejecer, dignamente creo) y evolucionar cada uno en su estilo y modo expresivo. Pasado todo este tiempo, estamos aún activos e intentando renovar la propuesta en una circunstancia histórica de crisis de los lenguajes que involucra necesariamente también a los artísticos. Nuestro vínculo es muy afectuoso y, te diría, muy entusiasta: disfrutamos trabajar juntos”.

-¿Qué recuerdos atesorás de los primeros encuentros en el Teatro Lavardén y el Café de la Flor hasta la llegada a Obras en 1982? ¿Cómo vivieron aquellos tiempos difíciles para el país y América toda, embarcados en ese gran colectivo artístico?

-Es muy difícil ser sintético ante una pregunta que abarca cuarenta años argentinos y que inicia en uno de los períodos más oscuros de la historia ya que no se puede descontextualizar el inicio del resto del tiempo. El principio de los ochenta fue vivido con incertidumbre y dolor, ya que no se sabía cuándo volvería nuestra nación al estado de derecho y se intuía, aunque no se conocía en números el genocidio perpetrado por las juntas militares desde 1976, ni se podían proyectar las consecuencias del desastre económico sufrido. La guerra de Malvinas agregó más dolor aún, y más engaño. Las consecuencias se verificarían más adelante, y en medio de eso cada uno de nosotros intentaba seguir adelante con su proyecto y entender lo que sucedía. En todo caso y como siempre ocurre, somos hijos de nuestra historia y nuestra música iba nutriéndose de estas experiencias”.

Qué sentirán

Pueblo Andino es el lugar del mundo en el que comenzó la historia de Jorge Fandermole. Los recuerdos del lugar natal “tienen aún la fragancia de mi infancia y adolescencia”, reconoce, “pero nosotros pasamos y el mundo cambia”. Por aquellos años, Fander escribió la letra de un himno que popularizaron Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré, “Era en abril”. Según recuerda, “no participé en la producción discográfica de ‘Tiempos difíciles’ porque no integraba el grupo que acompañaba a Baglietto. Para ese entonces, yo casi no cantaba esa canción. Es verdaderamente una experiencia muy lejana, como si hubieran ocurrido luego muchas metamorfosis hasta llegar a la actualidad”.

Más acá en el tiempo, en el año 2005, Fander compuso otra letra triste que remite también a un mes, pero lamentablemente no era una ficción. Incluida en el álbum “Pequeños mundos”, “Junio” es una “canción nacida de una necesidad inmediata y anclada en un suceso deplorable como fue el asesinato de Kosteki y Santillán. Necesita referenciarse en la historia porque es una emergencia, una crónica dolorosa que, en lo personal, siempre renueva el dolor del suceso. Cada vez que la canto me pregunto qué sentirán aquellos que no conocieron ese acontecimiento, o no lo recuerdan, los más jóvenes…”.

Nada me suena mal

Además de los 40 años de “Tiempos difíciles”, en 2022 es el 20° aniversario de la publicación de “Navega”, obra clave en la trayectoria de Fandermole. “Es un disco hermoso, muy afortunado, porque comulgaron allí muchas voluntades y corazones: Carlos Aguirre, El trío de guitarras de Rosario (Casazza-Marozzi-Bolzani), Fernando Silva, Juancho Perone, Iván Tarabelli... muchos, y todos pusieron lo mejor”. Entre las canciones del disco están, por ejemplo, “Oración del remanso”, “Sueñero” y “Cuando”. “Era lo más jugoso que yo tenía de los diez años anteriores. Y tiene para mí la importancia de ser la primera producción independiente y propia, editada por Shagrada Medra, otro milagro producto de la intuición y el esfuerzo del Negro y Luis Barbiero. Sigo cantando las canciones de ese disco y nada me suena mal de ninguna”.

-Las canciones mencionadas recién y otras como “Diamante”, se han convertido en himnos de la música popular argentina. ¿Qué sentidos nuevos encontrás cada vez que las volvés a cantar en vivo? De todas las versiones que se han hecho de tus canciones, ¿cuál es la que más te conmovió?

-Las canciones, sus letras, pero también sus músicas, son cada vez diferentes porque quien las canta -sea el propio autor u otro intérprete- en cada situación son personas distintas y sus contextos, velozmente cambiantes, también lo son. Nuestras voces cambian, así como el mundo y nuestras percepciones y concepciones de lo real y lo simbólico. “Canto versos” tenía un eco en los ‘90, y una similitud modulada por la historia un cuarto de siglo después.

No hago preferencias respecto de las versiones porque siempre predomina la gratitud que siento hacia los intérpretes, ya que no solamente hacen una distinción en la elección de una obra para sus repertorios, sino, además, ponen lo mejor de su sensibilidad y talento para transformarla a su modo y al mismo tiempo conservar la identidad de origen.

Labores y aprendizajes

A la par de su faceta artística, Jorge Fandermole supo construir un perfil de gestor cultural, un militante de la palabra que se ha desempeñado en espacios públicos y privados. En la ciudad de Rosario, fue director de Cultura, impulsó junto a diversos artistas la Escuela de Músicos y participó en la creación y el asesoramiento musical de la Editorial Municipal.

A partir de cada una de estas experiencias, Fander entiende que “la gestión de lo público requiere una enorme ductilidad para no perder las miradas de todos los involucrados. Es difícil hacer coincidir la labor del artista con la gestión, sea en la educación o en las diversas ramas de la gestión cultural”, resume. “Si aprendí algo de todo eso es que no hay un solo concepto de necesidad ni de prioridad, y que cualquier cosa que se haga no alcanza. Con el tiempo decidí poner mucho más empeño en los proyectos independientes de cooperación. La labor docente, por su lado, es una instancia realizadora y un espacio para comprender cómo evolucionan conceptos y lenguajes, porque todos los años estás con gente nueva y muy joven”.

Fander, hoy

“Canto, canto / tan débil soy que cantar es mi mano alzada / Y fuerte canto, canto / no sé más que hacer en esta tierra incendiada / sino cantar”. Estas huellas de la narrativa y la ética fandermoleana se encuentran en “Canto versos”. ¿Cuántas pistas nos dan del presente del músico? ¿Quién es hoy Fander? “No sé si soy como creo, pero me veo como un escéptico, un pesimista muy cansado de la hipocresía y de la creencia como sustitución de la certeza de los hechos en un sistema-mundo decadente, y cuya única ética consiste en resistir y seguir sosteniendo argumentos críticos y contra-hegemónicos hasta el último día, porque en eso radica la esperanza como ejercicio”.

Mirando el panorama, “Fander” es la última producción discográfica y data de 2014. ¿Qué anda tramando por estos días? “Trato de adaptarme a estas nuevas posibilidades de registro y comunicación, y lamento también algunas cuántas pérdidas en cuanto a las prácticas de audición. Tengo canciones inéditas que quisiera grabar, aunque no ahora en la integridad que requería el formato del disco, ya definitivamente en desuso, con excepción de la pequeña franja que escucha vinilos todavía”. ¿Qué temáticas y sonoridades lo interpelan? “Cada vez imagino más el universo acústico como base de experimentación y arreglos. En cualquier caso, voy a necesitar la concurrencia de mis compañeros músicos para lo que haga en adelante”, cuenta. “Insisto con la idea de crisis de los lenguajes atravesando todo el panorama del arte, sencillamente porque es la condición que rige todo el panorama no solo humano sino del planeta como gran sistema”.