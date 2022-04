Una zona de Honduras adopta bitcóin como moneda de curso legal

Honduras Próspera, una ciudad especial autónoma en la nación centroamericana, anunció este jueves que adopta el bitcoin como moneda de curso legal en esa jurisdicción del área caribeña, cuyas autoridades bancarias advirtieron que no garantizan las operaciones en la criptomoneda.

La ciudad modelo fue lanzada en 2020 en la paradisíaca isla turística Roatán y en una porción próxima del litoral Atlántico de Honduras, con un régimen de Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que le permite operar con autonomía administrativa, fiscal y presupuestaria, y justicia propia.

Bitcoin opera como moneda de curso legal en la ZEDE Próspera, dijo esa circunscripción en su cuenta de Twitter, donde aseguró, además, que las compañías con criptoactivos podrán operar ahí “con el mejor entorno regulatorio del mundo”.

Today at the Bitcoin Conference, we announced:

--BTC operates as legal tender in the Próspera ZEDE

--BTC companies can operate within Próspera with the best regulatory environment in the world

--Other municipalities in HN can use BTC Bonds for driving FDI