El increíble relato de Javier Lux sobre cómo logró conseguir gasoil en el sur de Santa Fe

El exjugador de fútbol y ahora contratista rural se había quedado varado en el departamento General López, pero una situación inesperada le resolvió el problema.

En plena cosecha gruesa, cargar gasoil se volvió una tarea difícil cuando no imposible en el interior del país para productores, contratistas y transportistas. Esto lo sabe muy bien Javier Lux, el exjugador de fútbol profesional, campeón con Racing en 2001, devenido en contratista rural, que quedó varado al sur de Santa Fe por falta de combustible.

El problema se presentó cuando se dirigía desde Carcarañá, su ciudad natal, a Trenque Lauquen a prestar servicios de trilla en un establecimiento agropecuario. “Son 500 kilómetros, nosotros siempre cargamos gasoil en Sancti Spíritu pero la estación no tenía desde hacía dos días, había una cola tremenda de camiones por todos lados”, indicó. Pero la casualidad hizo que Lux pudiera sortear la odisea. Resignado a esperar un tiempo incierto, ingresó en el pueblo y vio una estación de bandera blanca cerrada.

Allí esperó hasta la hora de apertura. Quien lo atendió le comunicó que el combustible disponible se vendía exclusivamente a los clientes del pueblo. “Justo le comenté al que me atendió que venía de Carcarañá, me preguntó por Javier Lux, le dije que era yo y ahí me reconoció. ¡Era un hincha fanático de Racing, hasta tiene un grupo de WhatsApp de Racing! Entonces nos sacamos una foto y me cargó 80 litros para llegar a Trenque Lauquen”, contó Lux a Clarín Rural.

Lux brinda servicios con cinco cosechadoras que consumen alrededor de 1.200 litros diarios cada una, a lo que debe sumar lo que necesita para las camionetas y el tractor. “Ahora, el dueño de la estancia nos consiguió 2.000 litros para trabajar, de hecho estamos cosechando soja, pero la cosa está complicada”, expresó el exjugador. “En la ruta no hay, te hacen esperar, cada estación de cada pueblo tiene sus clientes, y como no tienen mucho, no te cargan porque no te conocen”, explicó el contratista.

No obstante, advirtió que una cosa es viajar y otra trabajar. “La cosecha no puede esperar. Por ahora, gracias al dueño del campo que consiguió, nosotros vamos a poder trillar, pero no sé qué puede pasar”, lamentó el exjugador de Racing. “Estamos produciendo y la faltante de gasoil es tremenda, es una vergüenza, se para la producción, después le exigimos al campo que genere divisas”, manifestó Lux en A24. Y sostuvo que “no hay una solución rápida porque nadie reconoce el problema políticamente, se viene un problema grave si no se soluciona, hay que resolverlo ya”.