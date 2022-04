https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 08.04.2022 - Última actualización - 17:26

17:20

“Muy linda canción y muy buena interpretación”, fueron las palabras del ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una publicación de Valentín Oliva.

En Instagram El Indio Solari felicitó a Wos por su nueva canción, "Arrancármelo" “Muy linda canción y muy buena interpretación”, fueron las palabras del ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una publicación de Valentín Oliva. “Muy linda canción y muy buena interpretación”, fueron las palabras del ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una publicación de Valentín Oliva.

Aunque pasaron menos de cuatro años, atrás quedó la imagen de Wos campeón internacional de freestyle, o de competidor. Hoy, el argentino es un reconocido artista musical y en cada estreno demuestra una nueva faceta. “Arrancármelo”, su último lanzamiento tras la salida de Oscuro Éxtasis el noviembre pasado, logró más de un millón de visitas en sus primeras horas de vida.

Y además de las visitas, los elogios. Sin embargo, uno muy especial entre tantos conmovió a Valentín Oliva. “Muy linda canción y muy buena interpretación”, fueron las palabras de nada más, ni nada menos que ¡el Indio Solari! en un posteo de Instagram del rapero. “Muchas gracias, Indio querido!! Que gran emoción!”, respondió enseguida el joven. Reconocimiento único.

No es la primera vez que el Indio destaca el trabajo de Wos. Hace casi dos años la leyenda nacional defendió a Valentín en un posteo de la cuenta @redondossubtitulados, que entonces había publicado una imagen de la portada original del álbum de "Luzbelito", lanzado en 1996, pero modificado con la cara de Wos. La furia de Solari vino por el comentario de un usuario, que tildó a Wosito de “impresentable”.

“No sean jodidos, che, ese muchacho se dedica a otro género musical y tiene su talento. No sean rivales de un músico, no está bueno ¿No les gusta? no compren sus soportes y no vayan a ver sus shows, pero agredir a un músico? mmmmm”, sentenció el Indio para hundir la agresión del fanático. Y eso no es todo. Para felicitarlo por el estreno de Caravana, su primer disco lanzado en 2019, el ex líder de Los Redondos le envió a Wos su libro autografiado.

En relación al tema, su creador vuelve a exponer las contradicciones e inseguridades que pueden atravesar las personas. Es un tema que lleva a la introspección, con esencia real, y que da a entender que nace de un sentimiento genuino. Precisamente podría ser ese el punto que cautivó al Indio, y logró su reconocimiento. Wos escapa a las construcciones sencillas y destaca por su contenido, lleno de situaciones que abundan en la cotidianeidad.

El videoclip es un sello característico de Wos; al igual que el tema, nunca es casual o vacío, sino que acompaña el sentido de la canción. En este caso se lo ve a él, como protagonista, tirado en el piso de una habitación, pensativo y reflexionando sobre sí mismo.

Con un reconocimiento de la magnitud del Indio Solari, y sabiendo que está a los ojos de los más grandes de Argentina, el éxito de Wos no tiene techo. Ya sea desde las felicitaciones, o por una colaboración, las expectativas de un nuevo cruce del joven con otras leyendas crecen y crecen, casi tanto como el artista argentino.