Viernes 08.04.2022

En conferencia

Video: Alberto Fernández no supo responder los términos ni el precio del acuerdo con Bolivia por gas

El Presidente argentino no logró responder específicamente la pregunta de uno de los periodistas acreditados en la conferencia conjunta junto a Luis Arce, presidente de Bolivia.

El Gobierno argentino y el de Bolivia sellaron un acuerdo para la importación de gas que fue muy celebrado en la Casa Rosada, pero a la hora de comunicarlo el presidente Alberto Fernández vivió un momento sumamente incómodo porque no sabía a qué precios se había firmado el contrato.

En plena declaración conjunta con el presidente de Bolivia, Luis Arce, Fernández reconoció: “El precio no sé exactamente cómo lo hemos acordado, sinceramente, porque hasta recién lo estuvieron trabajando”. En la misma línea de improvisación, agregó: “El mundo ha visto trastocar todos los precios de la energía”. “No sé exactamente cómo eso ha repercutido en este contrato. Lo miro a Darío (Martínez, el secretario de Energía) para saber si lo que estoy diciendo es algo que no está bien, pero estamos en esa senda”, dijo Fernández con una media sonrisa y abriendo los brazos, ante una consulta de la prensa acreditada en la sede de gobierno.

Se estima que Bolivia entregará en el invierno 14 millones de metros cúbicos diarios (m3/d), el mismo volumen que en 2021. Y habrá dos precios escalonados: por los primeros 10 millones de m3/d, se pagarán entre US$ 8 y US$ 9 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), mientras que por los cuatro millones restantes, el precio podría alcanzar los US$ 18.

