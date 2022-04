Videos: salvaron animales de los incendios y ahora recuperan especies afectadas por la sequía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un lago artificial en plena ciudad es el asilo para una amplia variedad de animales que huyeron del fuego de las islas y ahora buscan un lugar para sobrevivir a la falta de agua, donde también se les brindan asistencia veterinaria. Cómo es el trabajo de la ONG Mundo Aparte.

Ignacio Pellizzón



La organización no gubernamental Mundo Aparte, que construyó un lago artificial en plena ciudad de Rosario para acoger animales silvestres que escapaban de los incendios en las islas, ahora está recibiendo distintas especies producto de la sequía del río Paraná, que poco a poco está modificando la fauna y flora de los humedales del Delta.



Según contaron a este medio desde la ONG, la misión es darle asilo a las especies que escapan de las islas y brindarles asistencia veterinaria, en caso de que lo requieran. Mundo Aparte es justamente eso: un espacio pensado y creado para que la vegetación y el ambiente sean el refugio de aquellos animales que necesiten recuperarse y poder valerse por sí mismos.

Lo que está pasando ahora -dijo a El Litoral Franco Peruggino, uno de los referentes de la organización- es que “la bajante del río provocó que muchas lagunas internas se secaran donde vivían cientos de aves”, lo que obliga a que busquen otros espejos de agua para vivir.





El Paraná presenta niveles muy menores al promedio e incluso al “límite de aguas bajas” en todos los puntos en los que se lo mide. En Rosario, punto en el que más bajo se encuentra, llegó a 0,65 metros el 1° de abril, cuando la altura media entre 1995 y 2021 fue de 3,61 metros para el mes.



Por eso, en Mundo Aparte hoy “te encontrás con especies que llegan al lago artificial, se hidratan, están un par de horas y se van. Es como si fuera una estación de servicio para ellos. Mientras que otras aves, por ejemplo, se quedan días o necesitan rehabilitación. Es decir, varía mucho”, explicó.





Naturaleza en pleno cemento



El refugio a cielo abierto está ubicado en pleno corazón del barrio Casiano Casas donde pumas, monos, zorros, gatos de monte, tortugas, un ciervo axis, diferentes especies de aves rapaces y otras aves de humedal se recuperan, ya que fueron víctimas del tráfico de fauna silvestre o la caza ilegal.

Desde que empezaron los incendios en los humedales, hace ya dos años, centenares de aves acuáticas cruzan a diario el río Paraná, y se instalan en árboles de plazas y avenidas, piscinas, charcos y cunetas con agua. Ante este escenario, la ONG decidió construir un lago artificial que tiene un metro y medio de profundidad, y unos 30 metros de largo. Es abastecido de agua por un molino de viento y, desde hace un año aproximadamente, ya es habitado por diversas aves y animales.





En el predio ya existía un estanque, pero los potentes incendios provocaron que cada vez más aves silvestres llegaran al espacio escapando del fuego o, en otros casos, desorientadas se metieran en casas particulares buscando refugio.







“Estos animales están migrando, usan el agua para hidratarse, reponer energía y luego seguir vuelo. También suelen recalar en lagunas de campos de Roldán o Funes, y en lagos artificiales de barrios privados”, explicaban en su momento desde Mundo Aparte.





Cabe recordar que Mundo Aparte está instalada sobre terrenos fiscales de la Nación que pertenecen al ex Onabe (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado). Si bien recibe una subvención estatal, el proyecto se sostiene gracias a las donaciones que cualquier persona puede realizar de manera online en sus redes y en la web, y por el esfuerzo de los voluntarios que allí trabajan.





Sigue la seca



Ahora, la situación sigue siendo compleja, pero ya no por los incendios, sino por la profunda bajante que viene atravesando el río Paraná a la altura de la provincia de Santa Fe. No solo genera pérdidas millonarias para los agroexportadores que deben trasladar menos mercadería en los barcos, sino que está impactando de lleno en el ecosistema de miles de animales autóctonos de los Humedales.





En la parte de rehabilitación del Humedal de la ONG están llegando animales “únicos” que hace años que “no se ven” como, por ejemplo, pueden ser “los lobitos de río -que están en extinción- y los carpinchos”.





La mala noticia es que la bajante, que se registra desde fines de 2019, no cuenta aún con un panorama de mejora para los próximos meses y se proyecta un otoño de aguas bajas. Esto, no solo impacta en el comercio exterior, generando sobrecostos logísticos para la exportación de granos, y también en pequeñas producciones locales, además de la generación hidroeléctrica, sino que también golpea de manera muy dura a la fauna y la flora del Delta.





En base a lo que indica un informe del Instituto Nacional de Aguas (INA) la perspectiva al 31 de mayo “no permite esperar un rápido retorno a la normalidad, con probabilidad de extenderse durante todo el otoño”.





Y sigue: “Los niveles en el río Paraná en territorio argentino, incluyendo el Delta, se mantendrán en aguas bajas durante marzo, abril y mayo, con eventuales recuperaciones de corto plazo, pero en continuidad con el escenario iniciado en marzo de 2020”.





Colaboración





La ONG Mundo Aparte necesita del apoyo las personas para poder funcionar, cualquier aporte de dinero se puede hacer a través de una cuenta bancaria o contactando a la ONG en Facebook: mundoaparterosario.





El espacio cuenta con visitas al público, que fueron suspendidas por la pandemia, pero que desde marzo volvieron a la normalidad como lo hacían habitualmente todos los segundos domingos de cada mes.