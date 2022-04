https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 11.04.2022 - Última actualización - 3:59

3:58

Mirada desde el sur Javkin y Perotti… "un solo corazón"

Hay una frase atribuida a José María Vernet que transcribo: "Aprendieron a ser funcionarios, no son políticos, eso es otra cosa". El funcionario… funciona. Gestiona bien, regular, mal, cuestiones que otros definieron. El análisis del ex gobernador de Santa Fe no estaba referido a la más absoluta actualidad sino, como corresponde, indicaba uno de los problemas del Estado Nacional. Suscribo.

En Rosario hubo intendentes que eran políticos. Luis Cándido Carballo y Horacio Daniel Usandizaga con seguridad y, casualidad, diferentes razones les "negaron" la gobernación a los dos. En palabras fáciles de decir: el político gestiona pero crece, agrupa, dirige, potencia, conduce. Sabe de dónde viene y adónde va, y los demás quedan advertidos porque la coherencia de saber de qué se trata lo vuelve eso: político. Líder.

El litigio Norte / Sur es una cuestión que planteo con insistencia. Y la ceguera de los que escuchan (políticos en gestión) posterga el trazo fino de un crecimiento y un potencial que se declama, que verdaderamente existe y que nadie reclama para llevar al Poder Central (los gobiernos nacionales) como argumento para dineros, obras, respeto.

A Santa Fe no se la respeta según aquello que vale sino que se la maltrata por aquello que descuida. Son muy descuidados los dirigentes y se insiste, la doble vara, el doble comando, la bicefalia es una de las razones de la falta de coherencia, de presencia nacional según dineros y posibilidades.

Caramba, han llegado a "poner" a dirigir la Hidrovía a un bahiense. Ja, ja. Ya lo sé, dirigir la Hidrovía es una animalada, pero para eso lo nombraron… para "dirigir", que en rigor de verdad es retrasar antes de aprender de qué se trata. La Hidrovía es un llanto, un ejemplo del descuido provincial. Es solo un ejemplo, hay muchos. En el peronismo, los ejemplos de ignorancia ejecutiva abundan.

Javkin, por pocos votos de diferencia, le ganó el cargo de intendente a Roberto Sukerman, peronista. Se presentó, luego de una interna furiosa con alguien del riñón socialista, como el candidato del FPCyS, finalmente FAP. Una suma de cabezas socialistas y votos radicales… y otros votos antiperonistas. Ayer, hoy, mañana, el radicalismo cree que debe gobernar ciudad y provincia. Javkin alternativamente ayuda o molesta, según los días y las coyunturas.

Tal vez el peronismo no entienda, seguramente no entiende, que su disputa sobre 2021, como la del 2023, no lo llevó / llevará a enfrentar al socialismo, sino que el enemigo real, nada potencial, es una suma de radicalismo y liberalismo desfachatado, agrupados tras una sigla incierta: Juntos por el Cambio. Tan lábil e incierta que todos ofertan a Javkin como candidato.

Región Rosario es un faro tan grande que Javkin, Pablo Lautaro, no tiene, a la fecha, quejas de opositores en el Concejo Municipal. Tiene minoría magra de concejales, pero alianzas poderosas. El mismísimo periodismo no analiza en valores absolutos la gestión Javkin, herencia de una malhadada gestión socialista de la que participó y a la que no descalificó. No hay enojos, campañas, desamores y pedidos de reformulación a ninguna de las cuestiones centrales de la gestión de gobierno municipal. Basura, transporte, tasas, diseño de ciudad.

Cambio oportuno de roles. Javkin no está en la obligación de funcionar como intendente sino de crecer como opción política. No tiene que demostrar una buena gestión municipal (de hecho: no hay buenos resultados) sino que es "la opción" contra el peronismo gobernante en Provincia y Nación.

Hay un solo grupo político que no lo advierte: el total del peronismo. No es posible, pero parecería que han recibido órdenes: "No ataquen a Javkin". Destrabalenguas: la "orden" no existe, es un imposible, pero los imposibles en política no existen.

El caso de Perotti es singular. Como todos. Una suma de aspiraciones llevó al peronismo unido al triunfo en la provincia en el 2019. El peronismo es el 40% y el antiperonismo el 60%, solo que, divididos, el 40 es más que el 30 y el 30.

Tan simple como se lee. Perotti debe mantener unido el 40% propio y dividido en 30 y 30 la oposición al peronismo. Perotti era parte de un acuerdo, no tenía "línea interna" poderosa. Y su misión es mantener unido al peronismo. Esa no es tarea de funcionario, es tarea de político: convencer a los rebeldes, mover a los remisos, conformar a los mangueros y exigentes, explicar a los que exigen datos, ofrecer un horizonte. Política.

A diferencia de lo que ocurre con Javkin, Perotti debe "funcionar"; sus ministros y secretarios, ejecutar políticas de Estado. El periodismo es un ojo abierto a los yerros de la gobernación y aquello que se ha dicho tantas veces, la bicefalía pone a Perotti como un funcionario (gobernador) que no es del Sur.

En los cinco departamentos del sur está el 60% de los votos. Los radicales le piden a Javkin que pasee. Los liberales a ultranza también. No le piden funcionar como intendente, sino actuar como político en crecimiento, en campaña; con objetivos y sueños. Que sea un actor político lejano de los desastres de alumbrado, barrido, limpieza, nóminas excesivas y soluciones tardías. Que eso sea rémora del socialismo. Que se arregle, o siga igual, hoy poco importa. El político es diferente del funcionario, solo que en algún momento le reclamarán que cumpla sus funciones. Cuando aparezca el desencanto, antes no.

Nota uno: el peronismo no entiende que debe fortalecer a quienes no son liberales a ultranza, que son más cercanos a una presencia mayor, diferente del Estado Ausente con el que soñaba el hijo de Franco Macri y los suyos. Fortalecer al Midachi es pedir cicuta para el té de las cinco de la tarde.

Nota dos: los radicales entienden que deben fortalecer a Javkin. Que no es bueno que aparezca en ninguna cuestión conflictiva, que son necesarios los títulos positivos, las buenas intenciones, los anuncios de anhelos del bien colectivo.

En mitad de este juego -que estaba, está y seguirá estando- Perotti y Javkin deben gobernar. "Funcionarios que funcionen", como sostiene CFK. Delegar tareas no es fácil. La desconfianza y la obsesión son componentes de sus gestos públicos. Son Ejecutivos. Cada administración, además, tiene "la pesada herencia" de burocracias encallecidas, se suma personal nominado por gobernador e intendente que, en ambas administraciones, han fallado rotundamente y ellos deben colgarse esas pesadas medallitas en el pecho.

Son iguales en todo… o en casi todo. Javkin puede ser reelecto cuantas veces quiera, el cargo de intendente no tiene cierre. El de gobernador sí. Una sola vez, a casa que llueve, y después volver. Porque volver a ser gobernador se puede (lo hicieron Carlos Reutemann, Jorge Obeid, con alternancia). Repetir se puede, como los socialistas en Rosario. Lo que no es posible es hacerlo sin "construir política".

¿Quiénes conforman el grupo político "Javkin corazón"?¿Quiénes son parte definitiva de "Hacemos Santa Fe"? ¿Mucha gente detrás? ¿Poca? Javkin, sin ayuda, no podrá repetir la intendencia o aspirar a la gobernación. Perotti, sin ayuda, no podrá dejar la Casa Gris a un inquilino peronista. Tengo demasiada tentación, no puedo negarme: el cierre es de Borges: A Perotti y Javkin "no los une el amor…".