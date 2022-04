Oscar Martínez: "La educación debe estar primera en la agenda política"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo expresó en el marco de la Jornada “Desafíos educativos tras la pandemia” llevada a cabo el pasado viernes en la ciudad de Rosario. El legislador provincial del Frente Renovador-PJ fue invitado a abrir la Jornada y a exponer sobre los proyectos de su autoría que se encuentran en tratamiento en la Legislatura.

Esta Jornada contó con la presencia de docentes, directivos, supervisores, estudiantes de carreras de formación docente y profesionales vinculados a la educación. La modalidad fue virtual y presencial, y fue organizada por la Agrupación Unidos Podemos y auspiciada por la Fundación Centro y la Fundación Aprender en el marco de la propuesta Renovar Santa Fe que aborda 10 políticas públicas para construir consensos y recuperar la esperanza.

El encargado de abrir la Jornada en su carácter de legislador y Presidente de la Fundación Centro fue Oscar Martínez. “La educación tiene que estar en el primer lugar en materia de políticas públicas en la provincia de Santa Fe. La educación es el camino a la solución definitiva de la mayor parte de los problemas de la provincia y del país y por lo tanto debe ser un tema prioritario en la agenda política. Detrás de ese objetivo planteamos en la Provincia construir consensos y discutir con todos los sectores la salida de la pandemia en materia educativa. Una de las víctimas de la pandemia fue la educación y no podemos poner bajo la alfombra su impacto, por el contrario debemos aprovechar esta crisis para repensarla. Aprovechando por ejemplo la incorporación de las tecnologías que la educación de emergencia a distancia acercó a la educación”, manifestó a los presentes.

“El debate y la construcción de consensos es oportuno y necesario” , señaló, luego de hacer referencia a la iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación de aumentar el tiempo de las niñas y niños en las aulas. “Creemos que es muy importante el planteo del Ministro Persik y acompañamos esta iniciativa pero como toda política pública debe contar con los consensos necesarios”. Y a continuación se refirió a proyectos en materia educativa que están en la Legislatura provincial: “Porque creemos en la necesidad de esos consensos desde el año pasado estamos planteando en la Legislatura de la provincia la creación de un Consejo de Políticas Educativas. En este Consejo deben participar todos los actores, los trabajadores organizado, los funcionarios, las Regionales de Educación, sino los directivos de las escuelas, los docentes y también los padres y alumnos, porque la verdad es que en materia de políticas públicas más allá de los discursos nos están faltando las políticas de Estado que puedan ser sostenidas en el tiempo. No puede ser que año tras año discutamos paritarias en marzo, o que no tengamos una Ley de Boleto Educativo por la que tanto bregamos, que hoy es solo un Programa puesto en marcha por decreto lo que lo hace dependiente de la buena voluntad de un gobierno de turno. Ya existe consenso en todos los sectores para lograr que quede consolidada como política de Estado para que los chicos estén en las aulas de nuestras escuelas”, enfatizó.

“También desde el ámbito legislativo venimos planteando la necesidad de que se establezca un Instituto de Evaluación de la calidad educativa en la provincia de Santa Fe, no para establecer cómo se hizo en algunas gestiones un ranking de escuelas pero sí para saber dónde estamos parados y que haya un feedback entre los establecimientos educativos y docentes para lograr esa calidad educativa que todos pretendemos”.

“ Y en el mismo sentido -continuó- planteamos la creación del Instituto Provincial de Formación Docente Continua. Es muy importante subrayar el adjetivo continua. La formación inicial, que es la que el docente recibe cuando estudia en la universidad o el instituto superior, y la formación que se da durante el ejercicio de la docencia, que es aquella que el docente realiza a lo largo de toda su trayectoria para seguir capacitándose y ser de esta manera cada vez mejor docente, esta es la que debemos fortalecer. No solo es importante decir que los docentes tienen que seguir formándose. Es importante señalar, sobre todo, que los docentes quieren hacerlo. Por eso nos parece oportuno crear un Instituto que vele por ese interés. Realmente creemos que hay que apostar y mucho, incluso apropiándose de esos saberes que la pandemia ha generado, como la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al proceso educativo en un siglo donde claramente estamos ingresando a la economía del conocimiento y a la sociedad del conocimiento”.

“Al respecto -manifestó luego- quisiera hacer breve referencia a algunas iniciativas legislativas que presenté sobre esta temática. En una perspectiva estructural, nuestro proyecto de ley “Santa Fe Conectada”, contempla los mecanismos financieros, institucionales y logísticos para llevar conectividad de calidad por fibra óptica a toda la Provincia. En un sentido un poco más de coyuntura, pero importante, la iniciativa para dotar de un dispositivo móvil con conectividad a estudiantes que no tengan y lo soliciten , y un proyecto para que los y las docentes puedan comprar insumos tecnológicos por ejemplo una notebook a través de créditos a tasa 0, en 36 cuotas y con tres meses de gracia. Y también en la misma línea presenté dos iniciativas que fueron pensadas para el contexto de pandemia pero que pueden tener un valor permanente para favorecer la educación desde otros ámbitos, más allá de la escuela, y a la vez como recursos para la escuela. Uno, para que el canal provincial 5RTV destine días y horarios y transmitir material de contenido educativo, que sea atractivo para niños, niñas y jóvenes, y a la vez que sea pedagógico, comunicando y enseñando aspectos fundamentales de nuestra historia y nuestra cultura. Otro, para favorecer que las escuelas que así lo soliciten puedan tener su propio sistema de radiodifusión. Que las escuelas tengan una radio promueve una forma activa de aprendizaje, es un recurso directo para la enseñanza de todos los docentes, favorece la investigación, el desarrollo de habilidades como ser la expresión oral o la producción de contenido, permite explorar ámbitos vocacionales e involucra a los alumnos con la vida de la comunidad”.

Por último, Martínez se refirió a otro de sus proyectos presentado recientemente y ya aprobado en Diputados en ocasión del próximo Censo Nacional. “Necesitamos saber cómo estamos y en qué podemos ayudar a cada escuela y a cada docente para que pueda desempeñar mejor su tarea. Y necesitamos hacerlo de forma sistemática, como se hace con los alumnos, para poder ver los procesos en el tiempo, y de esa manera entender si las acciones que implementamos con tales objetivos dieron los resultados esperados o no, de manera tal de poder o profundizarlas o bien cambiar. Necesitamos algunos datos estadísticos concretos. Este proyecto fue aprobado y espero sinceramente que el Ejecutivo lo implemente.

En el cierre de su exposición, el legislador declaró que “Estas son propuestas estratégica asumiendo quienes tenemos la tarea de conducir los destinos de la vida de la comunidad la responsabilidad de darle a la educación un lugar central en la agenda, a los fines de bregar cada vez más por una educación de calidad para todos y todas, garantizando así este derecho humano y proyectando consecuentemente un mejor futuro para la vida de nuestra provincia y de nuestro país”.

La jornada se llevó a cabo en la sede del ISPA de Sadop Rosario. En ella disertaron profesionales especializados en educación, entre ellos la Filósofa y docente Alicia Pintus, la Magíster en Psicología y docente Marina Meier, el Abogado y Profesor Federico Uicich y el Prof. Pedro Medei y fue coordinada por Marcelo Isaac, presidente de la Fundación Aprender. Y participaron y se reconocieron a dirigentes gubernamentales, políticos y sindicales vinculados a la educación, como José María Tessa y Ediberto Sánchez, ex Secretarios Generales de AMSAFE, Domingo Colasurdo primer Ministro de Educación de la democracia en Santa Fe, Silvana Cadahia en representación de Pedro Bayúgar de SADOP y Rosa Bugnar por Sergio Romero de UDA. Estuvieron presentes además la Diputada MC y ex Secretaria de Deportes de la provincia Claudia Giaccone y el Diputado MC y ex Secretario de Deportes Julio Eggimann.