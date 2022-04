https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 11.04.2022 - Última actualización - 10:54

10:52

La disparada de precios de los insumos del paquete tecnológico del cultivo, obliga a los productores a arriesgarse a sembrar a pérdida. La importancia de las lluvias de abril.

En Santa Fe "La siembra de trigo está en jaque", aseguran desde el campo La disparada de precios de los insumos del paquete tecnológico del cultivo, obliga a los productores a arriesgarse a sembrar a pérdida. La importancia de las lluvias de abril. La disparada de precios de los insumos del paquete tecnológico del cultivo, obliga a los productores a arriesgarse a sembrar a pérdida. La importancia de las lluvias de abril.

Según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en campo alquilado, el trigo tiene que superar los 41 qq/ha para dejar plata, cuando el promedio de la región núcleo es de 37,8 qq/ha. "Para pagar la urea hay que producir un 53% más del cereal que hace un año", asegura el informe, que abre interrogantes serios acerca de lo que se viene.

"La foto del trigo es preocupante y marca un quiebre en los cereales respecto al crecimiento que protagonizaron en los últimos 7 ciclos: este año se va sembrar menos trigo y menos maíz", sentencia la entidad.

El Litoral le consultó al Ing. Agr. Diego Pérez, asesor CREA Gálvez, quien coincide con el pronóstico. "Hoy por hoy, los perfiles en todas las zonas centro tenemos un 40 % de capacidad de recarga de los suelos. Si bien las empresas ya planificaron, compraron los insumos, agroquímicos, las semillas están. Pero si no tenemos 100 mm o más en el mes de abril se saldrá a sembrar el trigo, pero si no tenemos esa recarga, el área de trigo de ve totalmente comprometida".

Sin un Plan B

Consultado sobre las alternativas de manejo que puede tener el productor, no fue muy optimista. "El trigo no compite con los cultivos de cobertura, que en muchos casos ya están sembrados, y en el caso que no se pueda sembrar trigo se pasará a soja o a maíz, pero hoy ese plan B no está muy pensado, tenemos todo le optimismo que abril nos juegue una recarga".

En este sentido, Pérez insiste con la importancia histórica del cultivo tranqueras adentro: "Para nosotros el trigo es muy importante desde el punto de vista económico, financiero, y por sobre todas las cosas, ambiental en la rotación".

Y detalló que los rindes de indiferencia están bastante por arriba de lo que fue el año pasado, a raíz del incremento de la relación costo fertilizante del 40 al 70 %, por lo cual se necesitará mayor productividad para pagar ese costo del fertilizante.

"Hoy, en nuestra zona está cercano a los 37 a 38 quintales la hectárea en la zona central de Santa Fe en ambientes suelo Clase 1. Tenemos una situación complicada, sobre todo si no tenemos el agua".

La importancia del agua

"Lo primero es la acumulación del agua en el perfil", coincide el Ing. Federico Alonso, que desde Cululú agrega que hasta este momento, las lluvias han sido muy básicas. "La foto de hoy es esa, aunque esperamos que cambie en el transcurso del mes".

Alonso explica que de la Ruta 19 hacia el sur, se pueden esperar ciertos valores. Pero hacia el norte esto es mucho más limitado, y además le quita algo de rinde a la soja posterior. Con esta sumatoria, "se va a aplicar menos tecnología, es una lástima que el gobierno no lo vea, pero va a haber cultivos reemplazándolo, como el girasol, o ir directo a soja".

Finalmente, José Alonso manifiesta que en la zona de Esperanza y San Justo, si bien son suelos Clase III y IV, están con una recarga del perfil bastante interesante. Con lo cual se esperan rindes cercanos al promedio.

Lamentablemente, la suba de los precios no alcanza para cubrir la disparada de los insumos. "Si bien el precio está un 30 % superior, los insumos subieron todavía mucho más. Estamos yendo hacia una campaña margen cero, porque los costos se han disparado sustancialmente".