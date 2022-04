Zavalla: productores agropecuarios se manifestaron contra las retenciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vecinos de toda la zona se reunieron nuevamente en el cruce de las rutas 33 y AO12. Se quemaron neumáticos durante todo el encuentro.

Alan Vidaña

Este lunes por la tarde se realizó una nueva asamblea de ruralistas sobre ruta nacional 33 a la altura de Zavalla, en el departamento Rosario. Desde las 18 un grupo de productores se congregaron para reclamar por las medidas tomadas por el gobierno nacional.

En medio de la concentración, se hicieron fuertes descargos por parte de todos los presentes. “Necesitamos tomar medidas firmes frente a un estado parasitario que no devuelve nada al campo”, enfatizó Juan Gonzalez, vecino autoconvocado.

Asimismo, sostuvieron la necesidad de unirse a los movimientos nacionales y marchar hacia Buenos Aires para que el reclamo sea escuchado.

Ante esa situación, los productores decidieron impulsar un proyecto de ley que tiene como premisa la eliminación de las retenciones. “Como se animan nuestros vecinos Paraguay, Uruguay, Brasil que no las tienen y se desarrollan sin derechos de exportación, sin inflación, sin múltiples tipos de cambio, sin desacople de los precios internacionales. Como la inmensa mayoría de los países del mundo (la totalidad de los que progresan) ante los cuales Argentina ofrece el triste privilegio de un doble récord: el que más grava sus exportaciones y el que menos crece desde hace décadas”, expresa uno de los puntos del proyecto.

“Un país sin retenciones es el punto de partida para liberar a las fuerzas productivas de relaciones empobrecedoras, violentas y opresivas mediadas por el estado. Un país donde la propiedad es respetada y no confiscada con el subterfugio de la expropiación de la renta; donde la prosperidad la generan miles de personas y familias intercambiando libre y pacíficamente sus bienes y servicios y no burócratas con presunta ciencia infusa que persiguen el milagro de hacerse de un conocimiento disperso por su propia naturaleza. Un país donde se considera que el dinero es más productivo en el bolsillo de quien lo ganó que en el del funcionario por bueno y honesto que sea; donde a la pobreza se la combata promoviendo la riqueza (y el capital) y no al revés”.