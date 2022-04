https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dice que vivió en Santa Fe, con la sangre y luto, tres temporadas inolvidables. Pasó por el hotel a saludar a sus ex compañeros y prometió ir a alentarlos en La Olla.

Si bien el "Chelo" jugó en los dos… Estigarribia: "Si voy a la cancha, voy a la tribuna de Colón..."

ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (Enviados Especiales).- En Paraguay, algunos hinchas de Cerro Porteño siguen manifestando su enojo porque el “Chelo” Marcelo Estigarribia se puso la camiseta de Olimpia. Eso fue el año pasado, en pandemia. “Como no tengo redes sociales, no me entero de nada. No salgo a bares ni restaurantes. Entreno, juego y me dedico a mi familia”, cuenta en un mano a mano exclusivo con El Litoral.

Esa humildad del “Chelo”, a los 34 años, no va de la mano con alguien que en el ropero y vestidor tiene colgadas las camisetas de Juventus, Sampdoria y Atalanta, entre otros varios clubes. Sin embargo, reconoce que se enamoró de la ciudad y de Colón.

La pandemia, claramente, rompió el romance en Santa Fe. “Me senté con Vignatti, arreglamos en un segundo la deuda pero nunca hubo nada para seguir. Se que Eduardo me quería, pero terminamos muy bien…como corresponde”.

Esa post pandemia fue crítica. “Yo quería jugar, quiero jugar, me encanta jugar. Mi señora estaba embarazada de la última niña y Uruguay no tenía contagios. Entonces, me fui a Maldonado, cuatro meses hermosos en Punta del Este”.

Luego de ese polémico (para la gente y las redes) sí a Olimpia, siendo formado en Cerro, llegó sobre la hora el fichaje en Sol de América, por entonces dirigido por Pumpido,

“Juan Pablo me sorprendió, en lo humano y en lo profesional. Donde vaya, le irá bien; es buena gente y tiene todo el tiempo a su favor”, dice acerca de “Juampi”.

“Yo no jugué tanto ni fui tan importante en Cerro como para que se enojen por ir a Olimpia. En realidad, sin un club me marcó después de Juventus…ése fue Colón”, confiesa “Chelo”. Al toque cuenta que, escapando de los contagios en Argentina, dejó muebles y pertenencias en Santa Fe. “Me tiene todas las cosas una familia amiga”, agrega.

Dice que Cerro Porteño trabaja bien, que lo de “Chiqui” Arce es un proceso que se respeta y que La Olla estará llena con 40.000 azulgranas.

Estigarribia reconoce, tres años después, que lo de La Olla en esa Final Única no tiene explicación. Y dice que el 4 de junio de 2021, cuando Colón fue campeón del fútbol argentino, lo sintió como algo propio.

Luego de la nota exclusiva con El Litoral, el “Chelo” pasó por el Hotel Bourbon a saludar a sus ex compañeros. Y prometió lo que le confesó al diario de Santa Fe.

“Yo lo pensaba seguir por tele, pero mi señora quiere ir a la cancha para verlo a Colón. Entonces, le dije: si vamos a La Olla, vamos a la tribuna de Colón, con los hinchas que lleguen desde Santa Fe”, sorprendió el futbolista guaraní.

Cuando la noche del lunes caía y la tormenta frenaba, el propio “Chelo” Estigarribia se llevó los tickets para ese pulmón para 2.000 visitantes. De jugador a hincha, en ese mismo estadio donde pasó algo que no tiene explicación.



EN CIFRAS

384 partidos son los que jugó el “Chelo” Marcelo Estigarribia como profesional. Con la sangre y luto, completó 88 partidos y 6 goles. A los 34 años y con la camiseta de Sol de América, está impecable.