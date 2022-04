https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 12.04.2022 - Última actualización - 8:56

8:54

La intención es que se adapte el lugar para instalar los famosos camiones de comida Food Trucks y armar un espacio innovador.

En la zona norte de Rosario En busca de la reactivación: desde el Concejo impulsan un nuevo polo gastronómico La intención es que se adapte el lugar para instalar los famosos camiones de comida Food Trucks y armar un espacio innovador.

Ignacio Pellizzón | [email protected]

Nuevo Parque Gastronómico de la Cabecera, así se denomina el proyecto que impulsan desde el Concejo de Rosario para crear un innovador espacio en la rotonda ubicada en Boulevard Rondeau y Circunvalación en zona norte. La intención es que se adapte el lugar para instalar los famosos camiones de comida Food Trucks y armar un nuevo polo.

La rotonda, por su ubicación y conectividad vial, “se encuentra en un lugar ideal para el aprovechamiento en actividades recreativas y gastronómicas”, se expone en la iniciativa que presentó el concejal Aldo Pedro Poy del partido Demócrata Progresista (PDP), integrante del Frente Progresista.

El lugar elegido se encuentra en la zona del Parque de la Cabecera y la finalización del Boulevard Rondeau, “espacio que se encuentra sin ningún aprovechamiento”, expresa el documento. Se trata de un terreno que el concejal ya tenía en mente para otro proyecto como la construcción de un mini anfiteatro, pero que se estancó.

En esta nueva iniciativa, se señala la necesidad de realizar aperturas de nuevas áreas de uso gastronómico y recreativas en la ciudad. Para ello, se le transfiere al Ejecutivo Municipal su instrumentación basándose en las Ordenanzas (7.703 de 2004 la Ordenanza 9.444 de 2015), para su regulación.

Las mismas son modificaciones de la ordenanza 7.703 de 2004 donde se incorporó como nueva modalidad de comercio de alimentos en la vía pública a los camiones de comida, conocidos como Food Trucks.

En Rosario empiezan a proliferar nuevos polos gastronómicos al aire libre como el recientemente inaugurado Food Park. Se trata de una suerte de patio de comida en un terreno vacío en la esquina de calle Rivadavia y Santiago.

Allí hay diversos camiones adaptados para expender alimentos y bebidas, que tienen un funcionamiento acotado para no afectar a bares y restaurantes tradicionales. Esto es posible gracias a un decreto oficial que habilita este tipo de emprendimiento gastronómicos o comerciales, que son espacios privados abiertos, al aire libre, donde puede haber más de una oferta y donde se permiten construcciones con contenedor, además de las construcciones fijas.

Desde el bloque de Poy afirmaron que este tipo de espacios están generando un gran impacto donde se instalan. Además, admiten que la pandemia de Covid-19 surgió “la necesidad de generar espacios al aire libre donde pueda congregarse gran cantidad de gente”.

Un mini anfiteatro

Fue idea también del concejal Poy abrir el debate para construir un anfiteatro mini a la altura del puente Rosario-Victoria o más conocido como Parque de la Cabecera en la zona norte de Rosario.

Contar con más escenarios al aire libre es uno de los puntos clave que permitirían que los shows se pueda desarrollar, pese a seguir conviviendo en este contexto, algo ni siquiera imaginado previo al coronavirus”, había afirmado a El Litoral el edil.

El edil y ex jugador canalla buscaba con su proyecto repensar estructuras que puedan ser explotadas para espectáculos masivos pudiendo respetar los protocolos sanitarios, que prometen seguir vigentes por un largo tiempo más.

El espacio elegido es la misma zona estratégica donde plante el Polo Gastronómico, que disfruta de la inauguración de obras financiadas por Nación. Es un lugar clave que une a Rosario con Baigorria y que ofrece un balcón al Paraná que pocos parques poseen, además de una conectividad muy importante.

Justo debajo del puente, se diseñó un parque público con plataforma deportiva y recreativa, que cubre unas 10 hectáreas convirtiéndose en el “escenario ideal” para que el nuevo proyecto pueda tomar forma, explicaba Poy, que a su vez conecta con su nueva propuesta.

Sin embargo, la iniciativa de un mini anfiteatro pareciera estar estancada y no avanzar. Pese a los esfuerzos, desde el municipio no dieron señales de tomar la idea y encaminarla. No obstante, esta última intención de un nuevo espacio gastronómico pareciera contar con otro apoyo. Habrá que esperar a ver cómo avanza primero en las comisiones del Concejo.