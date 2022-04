https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 12.04.2022 - Última actualización - 14:23

14:15

Cambio climático Una segunda tormenta de polvo en menos de una semana en Irak causó hospitalizaciones

Una tormenta de polvo afectó este martes a Irak y causó hospitalizaciones por problemas respiratorios y el cierre temporal de los aeropuertos internacionales de Bagdad y Nayaf, en el segundo fenómeno de este tipo en menos de una semana, informaron fuentes oficiales.

A finales de la semana pasada, una tormenta envolvió la mayor parte de Irak; y tanto la capital como el centro del país se despertaron hoy nuevamente sumergidos en una luz anaranjada, con nubes muy bajas que limitaban la visibilidad, informó la agencia de noticias AFP.

Asimismo, se precisó que en las calles de Bagdad, “numerosos transeúntes llevaban máscaras desechables para protegerse del polvo, que depositaba una fina capa de sobre los edificios y coches”.

"Ha habido hospitalizaciones por problemas respiratorios, pero la mayoría son casos benignos", declaró Saif Al Badr, portavoz del ministerio iraquí de Salud.

En tanto, los aeropuertos internacionales de Bagdad y Nayaf tuvieron que suspender sus operaciones durante la mañana, lo que provocó la cancelación de decenas de vuelos.

Dust storm covers Iraq for second time in a week https://t.co/bRZU0xfUAM pic.twitter.com/wZfnCJbqqH — Zyite.news (@ZyiteGadgets) April 12, 2022

Según fuentes del aeropuerto, ambos se reabrieron a primera hora de la tarde gracias a una mejoría de las condiciones.

Por su parte, Amer Al Jabri, director de los servicios meteorológicos, afirmó que aunque las tormentas de arena y polvo son frecuentes durante la primavera en Irak, “es probable que aumentarán en este país semidesértico”.

07.03.2022

🇮🇶 #Iraq | A dust storm has covered the city of Mosul in northern Iraq pic.twitter.com/R7fNOXQaRx — Weather alert 🌪️🌋❄️ (@weatheralert15) April 7, 2022

"Las principales causas son el déficit de precipitaciones, la aceleración de la desertificación y la ausencia de cinturones verdes" en torno a las ciudades, capaces de atenuar sus efectos, indicó Jabri a la AFP.

Irak es uno de los países más vulnerables al cambio climático y la desertificación.

En noviembre pasado, el Banco Mundial estimó que, debido a esto, el país podría sufrir una caída del 20% de sus recursos hídricos de aquí a 2050.