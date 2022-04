Línea directa: "Los boliches de Av. Alem", "La enfermedad de la hipocresía" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los candidatos

MARTA FERNÁNDEZ

"Me dijeron que algunos políticos ya se están preparando para futuras postulaciones. Políticos aquí en la provincia de Santa Fe. Digo yo ¿por qué no se fijan en lo que están haciendo?, ya que hasta ahora no han logrado nada. Nada de lo que la gente necesita y pide, por supuesto. El razonamiento lógico indica que para postularse, primero deberían demostrar que son aptos, idóneos, capaces, fieles a los compromisos preelectorales, para que los ciudadanos puedan ver que ese funcionario de hoy es un gran candidato para mañana. Pero son tan caras de piedra, que toman a la sociedad como autómatas, que no piensan, que no saben nada, que no se dan cuenta... Pero eso se está revirtiendo gracias a Dios. Hoy la gente comienza a analizar y pensar su voto. Si le mentiste como político, no te volverán a votar, y eso está muy bueno".

Los boliches de Av. Alem

VECINA DE CANDIOTI SUR

"El Municipio, entre sus explicaciones sobre los boliches, dice que el que está sobre Av. Alem en realidad está sobre calle Sarmiento y su esquina es con Fray Justo Santa María de Oro. Av. Alem sigue por la colectora por donde no está instalado dicho boliche. O sea ¿será una nueva excepción a las tantas excepciones que existen en la ciudad? En pleno barrio, la salida del boliche, dos o tres días por semana, es un caos. No solamente por la balacera, que fue excepcional, sino el descontrol de alcoholizados, gritos, corridas, nuestros frentes como baños públicos, la música insoportable hasta las 5 de la mañana. Y acá hay viviendas. No es la ruta y su entrada es por calle Sarmiento y esa calle figura en su domicilio declarado. No tiene salidas de emergencia; no tiene ventilación suficiente. En fin, están mirando para otro lado. Evidentemente, o hay privilegios para algunos, en desmedro del padecimiento de muchos. Muchas gracias y ¡¡basta de excepciones por favor!!".

Los boliches de Av. Alem II

JORGE DE BARRIO CANDIOTI

"Respuesta al Sr. Granato, de la Municipalidad de Santa Fe: el boliche que usted menciona no está sobre Alem, sino donde comienza Fray Justo Santa María de Oro. Y ustedes lo saben muy bien. Que está habilitado: sí, lo está. Pero mal habilitado. Por lo tanto, lo que usted menciona acerca de que seguirá funcionando bajo las nuevas normas de nocturnidad, es sencillamente una violación a una ordenanza vigente, promulgada oportunamente. ¿Debemos recurrir a la Justicia, entonces? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Gracias al diario".

La difícil situación de los policías y penitenciarios

OSCAR LEGUIZAMÓN

"No saben qué hacer. Hay funcionarios del gobierno provincial que no saben cómo manejar al personal de seguridad. No saben qué y cómo resolver los problemas que tienen internamente, tanto la policía, como el servicio penitenciario, como otros entes de seguridad. Lo desconocen porque no saben dirigir, porque no saben generar políticas públicas que acompañen a las fuerzas. Vivimos en un tiempo horrible para ser policía o agente penitenciario; y en lugar de encontrar soluciones para que descompriman a las fuerzas y las ayuden a sobrellevar este tiempo difícil, al contrario, les insumen más cargas, más responsabilidades, que, sin ninguna duda, afectan y enferman al personal. En efecto, el Estado provincial aplica un sistema que afecta física y psicológicamente a los trabajadores. Porque deben saber que un policía y un agente penitenciario son trabajadores, no números o máquinas. Por esa razón es bueno pensar si los funcionarios no saben, no quieren, no pueden, o no les interesa solucionar sus problemas".

La enfermedad de la hipocresía

SUSANA DE B° SUR

"La hipocresía de la sociedad argentina es peligrosa. Nos creemos los más vivos del mundo y sin embargo somos el pueblo más castigado por nuestros propios errores. Nos dejamos manipular a través de los noticieros y programas políticos. Despotricamos contra todo lo nuestro, y nos ponemos banderas de Ucrania, Francia u otro país al que le está pasando algo malo. Pero no somos capaces de poner una foto de las Malvinas, o de la bandera argentina en un día patrio nuestro... Nos decimos que somos únicos en el fútbol, que tenemos a los mejores jugadores del mundo y que valemos mucho, pero internamente nos odiamos a muerte. A los argentinos nos transmiten, por televisión, que tenemos que sufrir por los chicos de Ucrania; pero Argentina nunca sufrió por los chicos de Vietnam o los de Siria, o los de Somalia, atacados por los EE.UU. En fin, la hipocresía es un gran virus que ha enfermado a esta sociedad, y el problema es que no hay antídoto para eso todavía...".

Llegan cartas:

¿La cultura de la cancelación o la mala costumbre de no dialogar?

LUZ BALBASTRO

Las ideas no se matan, pero parecería que se cancelan...

¿Se puede separar la vida personal de una persona de su obra?, ¿del triunfo deportivo?, ¿de su actuación pública?

Este nuevo concepto de la cultura de la cancelación ¿es un principio de autoritarismo y falta de tolerancia?

Traigo estos disparadores, a raíz de la reciente película de un artista muy querido por el sentir popular, pero que, a riesgo de no haber cumplido con algunas expectativas de algún sector, tal vez la misma temática que trata su película tenga el efecto cancelador hacia él mismo. Hablo del filme "Granizo".

"Granizo" es una película para pasar un domingo de lluvia despreocupado, con la cabeza en algo liviano; pero la crítica y sobre todo la de las redes, es voraz y lapidaria… Pienso que es tan fuerte, a riesgo que le suceda al artista lo mismo que plantea en su película: la cancelación; y porque un día te equivocás (te cancelan), porque en algún momento pensás distinto (te cancelan), porque tal vez evolucionás (te cancelan) y un día ya no tenés la voluntad o convicción de seguir los patrones de determinado grupo… Entonces, también, se te cancela, se te anula, se te elimina del grupo. Por el solo hecho de pensar distinto, de no amoldarte a los patrones o esquemas, tal vez rígidos de un grupo o estamento.

¿Será que esta nueva llamada cultura de la cancelación toca ribetes autoritarios e intolerantes, que alguna vez de un lado y del otro trajeron división y sangre a nuestra Nación?

¿Será que tanta intolerancia tiene algún parentesco con los niveles de desigualdad, pobreza, falta de educación que estamos padeciendo?

¿Será que el ser Argento en el fondo es intolerante?

Parecería que tenemos la cultura de la cancelación a flor de piel. Porque se piense distinto y frente a la intolerancia se cancela y, no solo que no se da el tiempo para el derecho a réplica (si acaso lo deseare el cancelado), sino que directamente se lo anula y se cancela ese vínculo.

Se me ocurre que tal vez al cancelar al otro no nos damos de la oportunidad de desarrollar la capacidad de ver las cosas desde otro lugar… Tal vez no para cambiar de opinión, pero sí, al menos, para ejercitar el ver desde otro lugar.

Hoy vivimos bajo el régimen de los nuevos tribunales de Justicia que son las redes. En ellas te aprueban o desaprueban, existís o no, sos políticamente correcto o incorrecto.

Tal vez aquella sentencia filosófica de Descartes: "Pienso luego existo" deberíamos "aggiornarla" al modo Argento y decir: ¡Si pensas igual que yo, entonces Sí existís!