Ministra Vizzotti sobre la pandemia: "Nos quedó un sistema fortalecido de salud"

La ministra de Salud de la Nación estuvo en Rosario y habló sobre la situación sanitaria actual y sobre el sistema en general. Para Vizzotti, la pandemia aún no terminó pese a la situación muy favorable.

Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, habló con los medios en la sede de Gobernación en Rosario sobre la pandemia de coronavirus que arrancó en marzo de 2020. La atención a la prensa se dio tras la reunión entre funcionarios de la cartera sanitaria de las tres provincias de la Región Centro.



Subrayó el trabajo en equipo en todo el país para superar semejante problema sanitario: “El consenso es clave y ha sido muy importante en esta pandemia. Y ha sido una oportunidad para integrar como nunca el sistema de salud. Para articular con todos los subsectores. Tenemos que trabajar para un acceso equitativo y de calidad para todos los habitantes. Independientemente de dónde e independientemente de qué cobertura. Esta pandemia lo que hace es generar una oportunidad enorme para sostener la centralidad de la salud en la gestión de todos los gobiernos nacionales y provinciales”. La funcionaria nacional expresó que sin salud no se puede trabajar, estudiar, desarrollarse y crecer económicamente. “Articular con las diferentes áreas de salud e integrar el sistema de salud es un tema complejo. Es un tema que no se resuelve de un día para el otro. Por eso se empezó a trabajar en consejos regionales”, aseveró. Felicitó públicamente a todos los equipos de toda la provincia por el trabajo arduo realizado desde los comienzos de la epidemia.



Según Vizzotti, la pandemia aún no ha acabado: “Está claro que la pandemia no terminó, que estamos en una situación epidemiológica muy favorable gracias al enorme esfuerzo que se hizo en la sociedad, haber fortalecido el sistema de salud y haber avanzado en las coberturas de vacunación”. Afirmó que el SARS-CoV-2 no se va a ir. “Vino para quedarse como virus respiratorio estacional. Sabemos que el virus muta. Es como el virus de la gripe que todos los años se reformula la vacuna. Estamos viendo que tiene mutaciones. Tenemos que seguir cuidándonos, vacunarnos y saber que esas variantes no van a generar las internaciones y las muertes que generó en el mundo en las olas anteriores”. “Lo que se ganó es que nadie dude que la salud es una prioridad, que necesita presupuesto, articulación”, agregó la titular de Salud de la Nación.



Por su parte, la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, expresó sobre las consecuencias del covid-19: “Nos quedó un sistema fortalecido de salud. Capacidad instalada, recurso humano con mayor capacitación, pero por sobre todas las cosas un sistema sanitario que se ha integrado en todo el modelo de atención y donde la equidad tenemos muy en cuenta. El derecho a la salud es prioritario”.