La policía de New York identificó a una "persona de interés" por los disparos en el subte

Horas de pánico y conmoción se vivieron este martes en una formación del subte de New York cuando un individuo lanzó una pirotecnia de humo y luego disparó un arma de fuego.

Producto del incidente, una veintena de personas resultaron heridas con lesiones de diversa consideración.

Horas más tarde, la policía de la ciudad identificó como "persona de interés" a un sujeto de 62 años que está siendo investigado por lo ocurrido.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67