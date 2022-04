https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El proyecto piloto lanzado en Serodino apunta a distribuir el 100 por ciento de las ganancias entre las organizaciones de la localidad, “no para hacer caja”, aseguran. También afirman que el movimiento no es ilegal y se trata de una inversión segura.

Novedoso plan Una comuna santafesina apuesta a la minería de criptomoneda para generar recursos

Rodrigo Pretto

La Comuna de Serodino, una localidad de 6.000 habitantes del departamento Iriondo, apostó por una novedosa e inexplorada propuesta a nivel estatal para generar recursos económicos. A través de un proyecto público - privado se aventuraron en la adquisición de placas para navegar por el mundo de la minería de criptomonedas.

La prueba piloto, con una inversión inicial y considerando los rendimientos actuales de mercado de Etherium, llevará al Ejecutivo a obtener ganancias por unos $ 70.000 mensuales. Y si todo marcha por los carriles soñados, la maquinaria se ampliará para que la recaudación sea mayor. El 100 por ciento de los fondos se destinarán a instituciones locales.

La propuesta comenzó a cocinarse hace seis meses, cuando desde la comuna comenzaron a evaluar diferentes fuentes de generación de recursos en virtud de la situación económica a nivel nacional. Pero también, y de manera paralela, pensaron las opciones para adaptarlas a las economías del conocimiento. Y en esa búsqueda, estudiaron el novedoso mundo de las criptomonedas, un universo complejo y con desarrollo a nivel planeta pero que, en las pequeñas localidades aún encuentra su costado desconocido. “La idea es que los recursos generados se vuelquen a la comunidad y no para hacer caja”, contó Juan Pío Drovetta, presidente del Ejecutivo de Serodino, en diálogo con este medio.

En la misma línea, y tras analizar las alianzas comerciales existentes a nivel global, observaron la factibilidad de las intenciones a futuro. “Hoy la Selección Argentina está esponsorizada por Binance -la compañía global de blockchain dueña del mayor exchange de activos digitales del mundo-. Entonces si la AFA, que tiene vínculos con el gobierno nacional, avanza en estos acuerdos, nos preguntamos por qué no aplicarlo en la comuna. De ahí surge este proyecto. Optamos por algo que entendemos es una inversión más segura, como la minería de criptomonedas”, contó el funcionario.

La prueba piloto se pondrá en marcha con un total de 6 placas de video que trabajarán las 24 horas del día minando criptomonedas -en este caso se optó por Etherium que tiene un rendimiento mayor al resto en la actualidad-. “Una vez que las máquinas hacen su trabajo, transformamos lo generado en pesos argentinos”, indicó el presidente comunal.

Apoyo local

El proyecto se trata de un vínculo público - privado, donde empresarios locales aportan recursos económicos, humanos y tecnológicos que más tarde se transforman en fondos con destino a instituciones locales para financiar proyectos. “En pequeñas localidades como las nuestras, es interesante intercambiar ideas con gente de negocios. Y con los 12 que hablé, mostraron acuerdo con la idea y agradecieron el contacto que tomamos con ellos”, explicó.

Dentro del programa denominado por la propia Comuna de Serodino “Economía del Conocimiento”, se estructurará una serie de pasos con la intención de que se acerquen organizaciones locales -escuelas, bibliotecas, bomberos, clubes-, y presenten sus intenciones para, a partir de ahí, desarrollar una grilla que mensualmente vaya alternando los recursos. “El 100 por ciento de las ganancias se direccionará a ellas”, remarcó Drovetta.

Consultado por la legalidad de la minería de criptomedas, quien está al frente del Ejecutivo confió en que se trata de un negocio transparente y de fácil seguimiento para el Estado. “Los datos y lo que se hace queda registrado donde se está minando, entonces a partir de eso se puede seguir el camino de la criptomoneda”.

A su vez, consideró que no carece de ilegalidad por la falta de legislación y regulación existente. “Se trata de algo nuevo que avanzó a un ritmo muy acelerado a nivel mundial y los gobiernos no saben cómo funciona exactamente. Entonces la velocidad que tomó superó a la maquinaria estatal y privada. Hoy hay estadios de futbol que llevan nombres de criptomonedas, la UFC tiene vínculos comerciales con este sector. Incluso, repito, la AFA tiene entre sus sponsors a Binance. Partiendo de esa base, el sustento no es ilegítimo”.

A priori, y si bien las ganancias dependerán de los rendimientos de las criptomendas minadas, en la Comuna hacen un cálculo a valores actuales. De acuerdo a la capacidad de las placas instaladas y las utilidades de Etherium al día de hoy, estiman obtener entre $ 60.000 y $ 70.000 mensuales. “Esto es como el dólar, el valor va fluctuando. Podemos ganar más en algún momento que otro, pero no vamos a perder”, concluyó Drovetta.