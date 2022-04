El reconocimiento del Récord Guiness para la Uefa Champions League

La Champions League viene dejando una serie de partidazos que sorprenden a todos los seguidores de la competencia. Los resultados sorprenden, las jugadas emocionan, y la pasión crece. Es por eso que desde Guiness emitieron un anuncio histórico.



Este martes el Real Madrid se metió en las semifinales en tiempo de alargue a pesar de haber perdido 3-2 ante el Chelsea y el gol de cabeza de Karim Benzema causó furor. El Villareal igualó 1-1 con el Bayern y lo eliminó. La dinámica de lo impensado se impone y Guiness lo reconoce.



Es por eso que el libro histórico publicó desde su cuenta oficial de Twitter un posteo en el que detalló: "Vamos a confirmar a la Champions League como la mejor competencia deportiva de la historia". Rápidamente el tuit alcanzó los 220 mil likes y más de 31 mil usuarios dieron retuit.

We’re going to confirm the Champions League as the greatest sports competition in history #UCL