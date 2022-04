https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 14.04.2022 - Última actualización - 4:21

3:52

Solicitan que se incluya la paridad de género para la designación del Fiscal General y los cinco regionales. Los próximos pasos de los legisladores.

Diputadas recibieron a fiscales del MPA ante la renovación de autoridades Solicitan que se incluya la paridad de género para la designación del Fiscal General y los cinco regionales. Los próximos pasos de los legisladores. Solicitan que se incluya la paridad de género para la designación del Fiscal General y los cinco regionales. Los próximos pasos de los legisladores.

"Las recibimos, las escuchamos y le anticipamos que pediremos una reunión de (Gabriel) Somaglia" señaló la diputada socialista Lionella Cattalini tras la reunión de la Comisión de Derechos y Garantías con un grupo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la provincia.

'Es el momento de que las mujeres dirijan el MPA de Santa Fe' se titula una nota que surgió de las mujeres de dicho ministerio ante la proximidad de la convocatoria a los concursos para renovar el fiscal general y los cinco regionales de la provincia, funcionarios que conducen una de las patas principales del sistema penal santafesino. Esa nota fue circulando en los distintos ámbitos de poder.

En ese marco, ayer, en Rosario, las presidentas de las comisiones de Derechos y Garantías y de la de Género, Mujeres y Diversidad de Diputados, Cattalini y Lucila de Ponti, convocaron a una reunión especial conjunta de ambos grupos para recibir a mujeres y funcionarias del MPA "con el objeto de dialogar sobre el reclamo de cumplimiento en dicho órgano del Poder Judicial de la Ley 14.002 que obliga a cubrir los cargos de todos los poderes del estado, garantizando paridad de género".

Al término del encuentro, Cattalini manifestó su apoyo y compromiso para "seguir de cerca los concursos y la renovación de autoridades en el MPA para que no vuelva a pasar que sólo sean lugares ocupados por hombres. No hay paridad real si no hay mujeres en los espacios de conducción de la Justicia", acotó. "La lucha de las mujeres no terminó con la sanción de la Ley 14.002, seguiremos insistiendo, y peleando por su cumplimiento efectivo en todos los ámbitos", le dijo a las fiscales.

Las fiscales que participaron de la reunión resaltaron la importancia central de la perspectiva de género para los futuros cargos de decisión del MPA. Recordaron que "desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se renovaron las máximas autoridades del MPA, en dos oportunidades y esos cargos fueron ocupados en su totalidad por hombres". Julio De Olazábal y Jorge Baclini son quienes ocuparon el cargo de fiscal general mientras que hoy entre los regionales, solo en Rosario, y en forma interina, una mujer ocupa la titularidad de la región, María Eugenia Iribarren.

De Ponti hizo votos de "ocupar los espacios de poder para construir una Justicia con perspectiva de género mientras que también, en redes, Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) se comprometió a trabajar en el acompañamiento del reclamo.

El escrito entregado por las fiscales recuerda que "el año que viene deben renovarse las máximas autoridades del MPA de la provincia de Santa Fe. El Poder Ejecutivo debe organizar los concursos, en los que intervendrán representantes de la magistratura, colegios profesionales y ámbito académico". Resalta que "desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se renovaron por concurso en dos oportunidades las máximas autoridades del MPA, siendo ocupados la totalidad de los cargos gerenciales de la institución – fiscal general y 5 fiscalías regionales – a cargo de hombres" para resaltar que en la provincia se sancionó en el año 2020 la Ley Nro 14.002 que obliga a cubrir los cargos del Poder Judicial garantizando paridad de género, cumpliendo de esta manera con la obligación estatal de remover obstáculos en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos que se deriva de instrumentos y recomendaciones internacionales".

Tras citar la recomendación general N° 33 del comité de CEDAW y una exhortación a los estados de la Asamblea General de Naciones Unidas, el escrito recuerda que "la persona designada para ocupar el cargo de la Fiscalía General tendrá como misión la dirección y organización de todas las fiscalías de la región, mientras que quienes estén a cargo de las fiscalías regionales tendrán como una de sus principales tareas diseñar la política criminal y el plan de persecución penal que se debe ejecutar en los próximos seis años. Sus decisiones determinarán el efectivo acceso a la justicia y la gestión de los intereses de las víctimas en los procesos judiciales".

Por ello entienden que "las bases de los concursos deben realizarse con perspectiva de género, lo que implica, que los antecedentes objetivos deben considerarse teniendo en cuenta las desigualdades, aún existentes, en los roles de cuidados entre las mujeres y hombres; en las instancias de evaluaciones debe incorporarse la perspectiva de género de manera transversal, considerándose no sólo la formación teórica sino fundamentalmente que se ponga especial énfasis en trayectoria de intervención y compromiso con la temática de género y con la participación de la sociedad civil en los procesos de selección por ser indispensable para que avancemos hacia un poder judicial más democrático y transparente. Dicha idoneidad, compromiso y formación debe exigirse para quienes compongan el tribunal evaluador y estar compuesto tanto por mujeres como por hombres"

Autonomía

El diputado Luis Rubeo (PJ) destacó la audiencia pública, convocada por la Cámara, realizada en la facultad de Derecho de la UNR por la autonomía municipal. "Hay que avanzar generando consensos y acuerdos necesarios, este año es un año en el que no hay actividad electoral, sería propicio para prosperar con la autonomía municipal, como así también en la reforma de la Constitución. Obviamente que, si se les da autonomía a los municipios, tiene que venir acompañada de recursos, si no se le darán funciones, pero carecerán del dinero para afrontarlas", expresó.