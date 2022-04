https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 14.04.2022

En Santa Fe

"Ojos en alerta", un programa para combatir la inseguridad, sin avances en el Concejo

El proyecto propone establecer una conexión directa e inmediata entre vecinos y el Centro de Monitoreo Municipal. La propuesta está para tratarse en las comisiones del deliberativo local hace ocho meses pero no tiene celeridad. "Nos preocupa que el Ejecutivo no tenga la decisión política de discutir este tipo de cuestiones", señaló el concejal Sebastián Mastropaolo.

El programa "Ojos en alerta" ya está en vigencia en ciudades santafesinas como Rafaela, Esperanza y Sunchales. Crédito: Gentileza



Por Redacción EL SEGUIR "El programa de ´Ojos en alerta´ está en comisiones (del Concejo Municipal) frenado hace más de ocho meses, porque no se generan los consensos para tratarlo. Es bastante frustrante porque es un programa operativo que es funcional", destacó el concejal Sebastián Mastropaolo en diálogo con El Litoral, y agregó que en caso de no estar de acuerdo con algunos puntos del proyecto se puede adaptar a lo que uno quiere. El proyecto que impulsan desde el bloque de Juntos por el Cambio (JxC), y que presentó el mismo Mastropaolo junto a Hugo Marcucci (UCR), es un programa integral de seguridad ciudadana, "una estrategia de participación orientada a reducir las oportunidades para la comisión de delitos. El vecino puede tanto denunciar un ilícito en curso como emitir una alerta de manera preventiva. A través de la herramienta de WhatsApp, se establece un canal de comunicación directa e inmediata entre los ciudadanos y el Centro de Monitoreo Municipal (CMM)", se describe en el proyecto. En cuanto a su funcionamiento, la propuesta explica que cuando un vecino observa situaciones sospechosas o un delito puede comunicarse con las autoridades enviando audios, textos, fotos, videos o incluso la geolocalización del hecho. "De manera que le permite a las fuerzas de seguridad (provinciales, federales y municipales) actuar cuando el delito está siendo cometido y articular una respuesta para lograr su inmediata conjuración (hacer cesar el delito flagrante) o incluso actuar preventivamente. Pero no se agota allí su uso. También sirve para convocar a los agentes públicos de tránsito, salud o emergencias en el caso de accidentes, siniestros, incendios, etc", expresan desde el bloque de JxC. Presupuesto y antecedentes "En este contexto de nuestra ciudad es una locura que no se trate. Más teniendo en cuenta que tenemos gran parte de los elementos que se necesitan para aplicarlo, como una central de monitoreo importante, tenemos 300 personas asignadas a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI)", remarcó el concejal de Juntos por el Cambio. Respecto al presupuesto para poner en práctica este programa, el edil mencionó que "hay $ 50 millones que desde Juntos por el Cambio propusimos que se asignen en el presupuesto para que se pueda destinar a seguridad exclusivamente. Queremos saber en qué se usó ese presupuesto o en qué se va a usar, ya pasaron cuatro meses y todavía no tenemos noticias". "Tenemos gran parte de los elementos que se necesitan para aplicarlo, como una central de monitoreo importante, tenemos 300 personas asignadas a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI)", remarcó el concejal Sebastián Mastropaolo. Foto: Guillermo Di Salvatore Ante esta falta de celeridad en la discusión de este programa, Mastropaolo sostuvo: "Hay más de 30 municipios que la tienen aplicada, como Rafaela, Esperanza, Sunchales, ciudades como Mendoza, que lo están aplicando con muy buenos resultados y con una baja de delitos predatorios y delitos simples. Tenemos que tener en cuenta que en Santa Fe actúa la GSI en materia de prevención del delito". Los reiterados hechos delictivos que suceden a diario en cada rincón de la capital provincial tiene en vilo a los vecinos. "Nos preocupa que el Ejecutivo no tenga la decisión política de discutir este tipo de cuestiones, cuando nosotros entendemos que, además de la cuestión económica es imperiosa y preocupante, el gran flagelo que sufre la ciudad es la inseguridad", cuestionó el concejal. Otras propuestas Entre otros proyectos presentados por el bloque de JxC en el Concejo Municipal, para atender la problemática de la inseguridad, se destaca el "Anillo Digital", que consiste en un sistema de cámaras, con tecnología LPR que posibilitan la lectura de las patentes de los vehículos, estratégicamente ubicadas en puntos clave de la ciudad que, actuando en conjunto, forman una red de recolección de datos para las fuerzas de seguridad. Esa lectura permanente se puede contrastar con la base de datos de vehículos con pedido de secuestro o denunciados como robados. Además plantean la necesidad de amplia el Centro de Control y Monitoreo. "Es necesario ampliar los puntos incorporando más cámaras y la utilización de nuevas tecnologías (por ejemplo, radioenlace punto a punto) para vincular las cámaras con el Centro de Monitoreo. Asimismo, es importante incorporar cámaras que se integren con el sistema de alarmas comunitarias que puedan ser visualizadas en el Centro de Monitoreo cada vez que se presiona un botón de alarma comunitaria en la zona en la que está la cámara", remarcan Mastropaolo y Marcucci. Otras de las propuestas se refieren a la mayor coordinación con las fuerzas de seguridad (tanto nacionales como federales) puede realizarse a través de la presencia permanente de personal de la policía provincial y de las fuerzas federales dentro del Centro de Control y Monitoreo Municipal (CMM). "Es imprescindible, y de sentido común, la coordinación de las cámaras del CMM con las del 911 provincial. A esta altura, es injustificable que ambos sistemas sean independientes y actúen en forma simultánea pero descoordinados, superponiendo recursos humanos y materiales", señalan los ediles. A su vez, buscan promover y facilitar la incorporación de alarmas comunitarias en los barrios; (por ejemplo, creando un formulario electrónico de solicitud y estableciendo un procedimiento breve y claro para la tramitación de la misma dentro del Municipio, que garantice así la celeridad y accesibilidad); aprovechar el gran número de cámaras privadas que captan imágenes de la vía pública (empresas, negocios y comercios, instituciones, estacionamientos y hasta casas particulares). "El Municipio debería crear un registro voluntario de esas cámaras. Y poner, además, a disposición de los vecinos la posibilidad de acceder a las imágenes desde el Centro de Monitoreo (CMM) cuando ocurre un incidente en la zona", proponen. El mayor mantenimiento del espacio público es otra de las aristas que piden desde le bloque opositor. "La Municipalidad debe lanzar una planificación permanente para el desmalezamiento y limpieza de terrenos, baldíos y veredas para evitar que estos lugares sean facilitadores para cometer delitos. El alumbrado público es también una pieza clave de este rompecabezas. El control reposición de las luminarias es permanente en el tiempo", recomiendan los concejales.

