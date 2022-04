Eurodiputados tildaron de "bochornoso espectáculo" el discurso de Cristina Kirchner en Eurolat

Un grupo de eurodiputados manifestó su “profundo malestar” por el tono político que adquirió la sesión inaugural de la Asamblea Eurolatinoamericana (Eurolat) en Buenos Aires, que tuvo a la vicepresidenta Cristina Kirchner como oradora central.

En una carta, calificaron el acto como un “bochornoso espectáculo”.

“Creemos que un acto solemne e institucional como ha de ser el de la inauguración protocolaria de la sesión plenaria de la Asamblea no puede ser instrumentalizado ni utilizado con la finalidad partidista por la que ha transcurrido el acto celebrado hoy, más propio de un mitin político que el de un parlamento democrático legislativo”, remarcaron.

La protesta llegó por medio de una carta formal al presidente de la representación europea en la Eurolat, el español Javi López, quien en el discurso previo al de Cristina Kirchner confesó que se sentía como “telonero de los Beatles”.

Ecco come funziona il populismo, quando ogni occasione diventa buona per la promozione elettorale.

Non è la prima volta che sperimento fenomeni del genere, ma ieri è successo a scapito delle istituzioni europee. E questo non posso accettarlo.