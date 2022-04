"Toto" Salvio atropelló a su esposa, se fugó y aparecieron los memes

El futbolista de Boca Eduardo "Toto" Salvio fue denunciado por atropellar a su esposa y darse a la fuga en un episodio que se registró esta madrugada en el barrio de Puerto Madero.



Según indica el parte policial, la víctima relató que lo encontró en el auto con otra mujer, se puso por delante del vehículo para hablar, pero el jugador la atropelló y se escapó del lugar.



El hecho ocurrió a las 00:50 de este jueves en Azucena Villaflor y Juana Manso del mencionado barrio porteño, donde Magalí Aravena, la esposa de Salvio, fue para dialogar con el futbolista debido a que hacía una semana habían decidido "tomarse un tiempo".

Las redes sociales no tardaron en enterarse de lo sucedido y algunos usuarios reaccionaron con los siempre infaltables memes.

No conozco al toto Salvio, Jamas he visto al toto Salvio ni he tenido contacto con él pero..QUE DEVUELVA LA 10 DE BOCA. pic.twitter.com/Bqty56Tbz2