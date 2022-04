https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Polémica

Rosario Central escrachó en sus redes sociales a Emiliano Vecchio por fingir una lesión

El futbolista no se entrenó el miércoles tras acusar un fuerte dolor. El club lo citó para realizarle estudios y no concurrió. Luego comprobó que no existía lesión alguna.

Crédito: Archivo

El futbolista Emiliano Vecchio vuelve a ser el foco de la polémica en Rosario Central, luego que el club lo escrachará en las redes sociales oficiales de la institución en la cual desmienten la lesión que acusó el mediocampista. La historia tuvo inicio el pasado miércoles, cuando el enganche de 33 años acusó un fuerte dolor en el sóleo, por lo cual desde la institución "Canalla" decidieron realizarle estudios para determinar la gravedad de la lesión y los pasos a seguir; sin embargo, Vecchio no se presentó al turno médico que le fue asignado. Tras la primera polémica por su ausencia, si dio el presente el jueves ante los profesionales y estalló el escandalo: Los médicos no detectaron lesión alguna y Rosario Central atacó por medio de su red oficial de Twitter. Informamos que el jugador Emiliano Vecchio refirió un fuerte dolor en el sóleo en el entrenamiento del miércoles y esto motivó que el departamento médico del club le solicitara estudios por imágenes correspondientes para confirmar la gravedad de la lesión. — Rosario Central (@RosarioCentral) April 15, 2022 "El jugador es citado el mismo miércoles para realizarse la resonancia magnética, no pudiendo concurrir. En el día de la fecha se realizó el estudio mencionado y el mismo arrojó que no existe lesión muscular ni de ninguna índole", público la institución en referencia a Vecchio. El jugador es citado el mismo miércoles para realizarse la resonancia magnética, no pudiendo concurrir. En el día de la fecha se realizó el estudio mencionado y el mismo arrojó que no existe lesión muscular ni de ninguna índole. — Rosario Central (@RosarioCentral) April 15, 2022 Cabe destacar que no es la primera vez que el futbolista queda en el ojo de la tormenta ya que fue protagonista de varias fricciones con el entrenador saliente Cristian "Kily" González, y posteriormente con su sucesor, Leandro Somoza, quien le advirtió que no sería parte del equipo hasta que logre ponerse en óptimas condiciones físicas.

