Línea directa: "Agradecimiento y reiteración de reclamos", "Jesús, el sufrimiento y el pecado" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 15.04.2022 - Última actualización - 19:18

19:16

Agradecimiento y reiteración de reclamos

MARÍA ZAPATA

"Me comunico por este espacio para agradecer por la respuesta sobre el pedido de luces en barrio Los Hornos, Gobernador Freire 5800, 5900 y 6000. Desde el día 6 de abril ya tenemos luz. El otro tema aún sin resolver y que implica un riesgo de accidentes son los trabajos inconclusos de la Municipalidad en Gobernador Freire 6000 hasta la bocacalle de Lavaisse. Desde hace más de un año que no lo resuelven. Por último, reclamo por los tremendos pozos que se están haciendo en Gobernador Freire al 5900 por una pérdida de agua: queda intransitable y muy peligroso, ya que Gobernador Freire es de doble mano y quien no sabe de esas obras puede sufrir un serio accidente. Gracias por esta Página del Lector, que nos aporta tantos beneficios. ¡BENDICIONES!".

LLEGAN CARTAS

Jesús, el sufrimiento y el pecado

ALBERTO FABIÁN ESTRUBIA

Dada la Semana Santa, voy a tratar de exponer el pensamiento de dos estudiosos, Marcus J. Borg y John Dominic Crossan, en el libro "La última semana de Jesús". La primera señalización es qué consideramos como "pasión" ."Es un apasionado" decimos para significar la fuerza espiritual o sentimental de alguien; y la segunda significación, hablaría de "padecer" por una enfermedad o lastimadura, por ejemplo.

Cuando hablamos de "La semana de la Pasión", hacemos referencia a todo lo que sufrió antes de morir y los autores insisten que la pasión más importante del Señor era su entusiasmo por la predicación del Reino de Dios. Si nos remitimos solo a la tortura de la corona de espinas, a los latigazos y a su agonía y muerte, nos estamos refiriendo a solo tres días de su vida y olvidamos todo lo anterior que fue justamente lo que implicó esa muerte,

El segundo tema es el "expiatorio", o sea, si Jesús con su muerte estaba expiando, pagando, una deuda tenida con Dios. Este tema ya está bastante tratado por teólogos muy serios y opinan que fue una interpretación de San Pablo en el s. I, reformulada por San Anselmo en el s. XII que quedó como signo de Fe. Pero no, Dios, Amor Absoluto, nunca podría haber entregado a su Hijo a la muerte en la cruz, como consecuencia de una pretendida ofensa, nunca clarificada suficientemente.

A Jesús lo mataron romanos y judíos, al oponerse a su predicación, al dominio imperial de Roma dado su sometimiento político y explotación económica, una situación de pecado político social y también religioso.

Nuestros pecados personales no fueron el motivo de su muerte sino el pecado social, digamos, de todos los responsables de la explotación de los derechos humanos, que inclusive es mandato religioso para los que creemos en Dios.

La teoría de San Anselmo sobre el rescate de la humanidad del poder del demonio es equivocada y solo tiene cabida en una religiosidad infantil.

A Jesús lo mató el Imperio Romano y la jerarquía sacerdotal, porque Él estaba en contra del sometimiento político y social de la población judía por parte del ejército romano y de los sacerdotes del Templo, aliados al Imperio. Esto era escandaloso y de ahí la rebeldía de Jesús y la adhesión del campesinado pobre, necesitados de una liberación real en los aspectos mencionados.

Ese pecado social fue el que preocupó a Jesús en su tiempo y nos debe preocupar a nosotros en nuestro tiempo, porque repiten una misma criminalidad y miserabilidad humana.

Jesús habló poco del pecado y mucho del sufrimiento humano. Por ejemplo, nunca condenó a las prostitutas, ni a la que una vez quisieron apedrear. Él la salvó y le dijo "no peques más".

A Mateo que era un ladrón de impuestos, en una cena en casa de Mateo, lo condujo al arrepentimiento y a la devolución de lo robado. Jesús fue misericordioso porque Dios es Padre y perdona.

El Dios Juez del Antiguo Testamento resurgió en el fariseo "converso" Pablo de Tarso, que se infiltró en la naciente Iglesia con serios conflictos con los apóstoles y fue quien dio por supuesto que el pretendido "pecado original" contaminó a todos los humanos, desde ese entonces hasta hoy. Por eso es que todos necesitamos de la "redención" que no es lo mismo que la "conversión". Una perfecta arquitectura de opresión y de dominación de las conciencias.

Y concluyo con una cita textual de los autores del libro: "Jesús fue asesinado a causa del pecado del mundo. Fue la injusticia de los sistemas de dominación los que acabaron con Él, la injusticia hasta el punto rutinaria que todavía hoy forma parte de lo normal de la civilización".

Reflexión sobre el sacrificio en la cruz

VICTORIA HACK

¡Qué inmenso amor que, aun teniendo en su mano y en su poder la oportunidad de librarse de tal muerte y sufrimiento, decidió continuar con el plan de Dios!

Tantas veces "Disneyzamos" la historia de Jesús, haciéndolo tan solo un personaje dulce y amoroso… Mas en esta narración vemos el lado poderoso y temible de nuestro Rey.

Imaginen la escena: un destacamento, que según los comentarios bíblicos era de 600 soldados, enfadados, con antorchas, armas y con sed de justicia (o lo que ellos pensaban que era justicia) contra Jesús, y un grupo de discípulos atemorizados. Literalmente, luz versus oscuridad, el cielo cara a cara contra el infierno, y cuando Jesús abre su boca para pronunciar "YO SOY", los 600 hombres armados y valientes cayeron al suelo indefensos. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Jesús? , ese lado que acababa de orar "si puede ser que pase de mí esta situación", podría haber pensado "puedo librarme...". Mas su amor por nosotros fue tan grande, que les dio tiempo a los soldados para levantarse y luego se entregó. Jamás se había visto amor como ese sobre la faz de la Tierra.

Jesús fue detenido para que hoy nosotros, cada uno, podamos ser libres.

Estos días de Semana Santa, fueron una oportunidad más para hacer un alto en el camino y pensar profundamente en el amor de Dios y en que Jesús solo se tuvo que entregar una vez y para siempre. Desde entonces, sus enemigos ya no se levantan cuando Él los derrota. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo; porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre.

El Todopoderoso es un Dios personal, tiene trato con cada uno de nosotros.

Jesús no vino a liberarnos políticamente y de la maldad de las instituciones. Si así hubiera sido, significaría que perdió, que no logró el objetivo por el cual llegó al mundo.

La visión creyente sobre la venida y muerte de Jesús es muy distinta de lo que opinan algunos autores, con una mirada humanista, sociológica del tema, una forma diferente de interpretar el cristianismo y la obra de Jesús. Hay autores que creen que Jesús fue un perdedor, que se dejó matar (si tenía el poder que poseía fue ilógico lo que aconteció, cuando "según la teoría de algunos" venía a vencer a esos poderes)... Pero la misión de Jesucristo fue otra. Él dijo: "Para esto he venido, para dar mi vida", lo aclaró desde un principio. Pero los que tienen una visión política no lo entienden, creen que fue vencido por el sistema, pero fue todo lo contrario.

La lucha de Jesús era poder llegar a la cruz y eso era VENCER justamente. Por un lado el enemigo deseaba matarlo, pero a su vez quería impedir que fuera a la cruz, por la misión ESPIRITUAL que significaba: la derrota del demonio.

Para algunas personas, Jesús fue víctima del sistema (humanamente sí, pero no el sentido profundo y trascendental por el cual Él se entregó en la cruz, obedeciendo al Padre; es el misterio de la cruz, que significa una victoria del bien sobre el mal).

Hay quienes leen libros, comentarios, pero no la Biblia, entonces hacen su propia interpretación.

El pecado de la humanidad y la esperanza de un Mesías, que redimiera y pagara por los pecados del mundo, viene del principio de los tiempos.

Día a día los invito a agradecer al Creador por todo y que nos dé la sabiduría para conocerlo e interpretar verdaderamente su gran obra de amor.