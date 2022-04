Papina De Palma: "Esta podría ser la señal"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante, compositora y productora uruguaya actuará este domingo en la Casa de los Gobernadores, con el dúo Amandicia & Marlen Gómez R. como soporte. La oriental repasará temas que compuso a lo largo del tiempo, y pudo “despedir con amor” en este álbum.

Este domingo a las 16 (puntual) la cantautora uruguaya Papina De Palma presentará su nuevo álbum “Esta podría ser la señal” en la Casa de los Gobernadores (Bv. Gálvez 1274). Como anfitriones estarán presentes los locales Amandicia & Marlen Gómez R., el dúo que reúne a una de las cantantes de neo soul y funk local, junto a une joven guitarrista. En formato acústico, interpretarán nuevas y clásicas versiones de música funk, neo-soul y R&B.

“Esta podría ser la señal” cuenta con 10 canciones que fueron grabadas, mezcladas y masterizadas por Juan Manuel Cola en Ciudad Música, Montevideo, Uruguay. Cuenta con la participación de Edu “Pitufo” Lombardo, Camila Ferrari, Samantha Navarro, Luciano Supervielle y amigos que estuvieron durante el proceso de creación y producción. Fue grabado durante el mes de mayo hasta agosto del 2021. Durante la pandemia del 2020 y cumpliendo con el aislamiento, Papina se encuentra con el desafío de producir sola (con la asesoría virtual de amigos) su EP “Lo que encontré mirando para adentro”. Es ahí donde descubre el mundo de la producción, y donde tomaría impulso para producir un EP un año después. En sus palabras: “La mayoría de los temas no son nuevos, algunos me acompañan hace años, pero este disco es, para mí, una oportunidad de despedirme con amor de algunos pedazos que fui soltando en el camino. Es un disco pero también es una bisagra y es un ritual”.

La portada del álbum, donde colaboraron Edu “Pitufo” Lombardo, Camila Ferrari, Samantha Navarro y Luciano Supervielle.Foto: Gentileza producción

Más sobre Papina De Palma

Papina es una cantante, compositora y productora uruguaya. Su obra busca rescatar lo extraordinario de lo cotidiano, reciclar experiencias personales y transformarlas en una canción de melodía simple y directa. Su primer disco, “Instantes Decisivos” (2017) fue muy bien recibido por la crítica rioplatense y la posicionó como una de las artistas jóvenes más destacadas de la región. Sus canciones la han llevado a recorrer Uruguay, gran parte de Argentina y algunos países de Europa, donde estuvo de gira durante agosto a diciembre de este año.

Papina considera el intercambio con otros artistas un vector fundamental para su crecimiento y también el enriquecimiento de su obra. El encuentro siempre deja huella. A lo largo de su carrera compartió escenario y colaboraciones con artistas como Julieta Venegas, Hugo Fattoruso, Loli Molina, Martín Buscaglia, entre otros.

https://linktr.ee/papinadepalma