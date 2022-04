https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la nueva medida Betina Florito: "La calidad educativa no mejora con media hora más de clases"

"Se anuncia la medida sin saber cómo se va a poner en marcha y luego se convoca al diálogo", señaló la diputada provincial Betina Florito en relación a la decisión del Ministerio de Educación de la Nación de extender la jornada escolar en el nivel primario. "Preocupa que el Gobierno nacional no haya armado antes una mesa de diálogo para intercambiar ideas con docentes, padres y gremios".

Para la presidenta del bloque Somos Vida Santa Fe la medida "podría ser muy buena. Pero sin análisis y sin diálogo previo con los directamente afectados, creo que no. Entre otros temas, no se tuvieron en cuenta los horarios y los hábitos de cada niño y su respectiva familia", sostuvo.

Cabe recordar que Santa Fe adhirió a la medida disponiendo extender sólo media hora la duración de las clases. La ministra de Educación, Adriana Cantero, anunció que se empezará primero con las escuelas rurales porque contienen a los chicos que no tienen otras opciones educativas y luego se continuará con las primarias urbanas.

"Para nosotros la calidad educativa es mucho más que contener a los chicos en el aula o que permanezcan más tiempo en el aula. Ellos pasan entre 4 y 4 horas y media en la escuela, según dijo la ministra Cantero. Y entre inicial, primaria y secundaria obligatoria pasan 14 años de sus vidas en el aula. Es mucho tiempo como para que puedan salir bien preparados y formados", reseñó.

"Por eso decimos que la calidad educativa tiene que ver con los contenidos pedagógicos, con la adquisición de competencias y saberes que son los que preparan a los chicos para que en el futuro pueden seguir estudiando o que puedan acceder a la vida laboral, cuyas exigencias son muy distintas a la de hace unos años atrás. Hoy las exigencias en las escuelas son muy bajas. Tenemos que exigirles a los chicos", aseguró la legisladora.

"La calidad educativa también implica la formación y capacitación a los docentes. Reivindicar su lugar como aquel que puede evaluar, que puede tomar examen. Eso hoy no existe. Se dice que es traumático para el alumno. Pero si el docente no evalúa no sabe cómo están nuestros jóvenes. Y además, el docente, tiene que tener una remuneración acorde a la tarea que realiza", aseveró. Otro tema que para Florito resulta clave es la infraestructura escolar. "Si hablamos de escuelas inclusivas no podemos tener instituciones en las condiciones en las que están muchas de ellas. Sin luz, agua, gas, baños en condiciones", concluyó.