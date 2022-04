https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Está prófugo

Buscan a Javier Reinaldo Broy, acusado por un doble femicidio en Yuto

El hombre, de 27 años, está señalado como el autor del crimen de su ex pareja y su ex cuñada, como de golpear gravemente a su ex suegra, que se se encuentra internada.

Pamela Gorosito, de 23 años, y su hermana Ramona Gorosito, de 27, fueron asesinadas a balazos en su domicilio de la localidad jujeña de Yuto este viernes. La madre de ambas, se encuentra internada a causa de las heridas que sufrió durante el ataque en el que fallecieron sus hijas. El sindicado como el autor del doble femicidio es Javier Reinaldo Broy, de 27 años de edad, quien luego de ultimar a sus víctimas huyó, se estima, hacia una zona de monte, donde es intensamente buscado por las autoridades. Denuncia previa El hecho que habría desencadenado el doble femicidio tuvo como antecedente una denuncia penal horas antes, realizada por la expareja de Broy sobre "violación de domicilio en contexto de violencia de género" y la ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, había imputado al hombre y aguardaba las medidas procesales de rigor del Juzgado de Violencia de Género. Foto: Gentileza Según se constató, Pamela Gorosito (23), madre de dos niños, demandó penalmente otra vez a Javier Broy, luego de que este irrumpiera en su vivivenda y amenazara con asesinarla. Las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario permitieron saber que Broy tenía una causa judicial abierta luego de atacar ferozmente a golpes a Gorosito en diciembre del año pasado, había sido detenido y a los pocos días recuperó la libertad. Foto: Gentileza El crimen se produjo luego de las 22 cuando el asesino llegó al domicilio de su expareja en el barrio Sur de la localidad de Yuto y la habría matado a tiros, al escuchar las detonaciones la hermana de esta salió a defenderla y también fue asesinada. Se supo que la madre de las jóvenes se encontraba en el hogar y quiso defender a sus hijas, pero el asesino la golpeó y luego escapó. Por ordenes del Fiscal del Ministerio Público de la Acusación, que está a cargo de la investigación, Julio Fernando Lobos, se intensificó la búsqueda y se impartieron otras medidas pertinentes. Los cuerpos de las jóvenes fueron trasladados a la morgue local para realizar las corerspondientes autopsias las autopsias. Atención para mujeres en situación de violencia Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano

