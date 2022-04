https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 17.04.2022 - Última actualización - 10:42

10:40

El candidato a vicepresidente por la lista Más Unión salió a contestarle al presidente Luis Spahn por sus declaraciones, cuando volvió a responsabilizar a la oposición por dilatar las elecciones y los trató de "especuladores".

Réplica de Ojeda Varela "Unión no es club Atlético Spahn" El candidato a vicepresidente por la lista Más Unión salió a contestarle al presidente Luis Spahn por sus declaraciones, cuando volvió a responsabilizar a la oposición por dilatar las elecciones y los trató de "especuladores". El candidato a vicepresidente por la lista Más Unión salió a contestarle al presidente Luis Spahn por sus declaraciones, cuando volvió a responsabilizar a la oposición por dilatar las elecciones y los trató de "especuladores".

Luego de la audiencia de conciliación convocada el martes de la semana pasada por el doctor Aldao, el presidente de Unión, Luis Spahn, hizo fuertes declaraciones al enviado de El Litoral en Santa Cruz de la Sierra, apuntando a la oposición (puntualmente a Triunfo Tatengue) por la dilación en las elecciones para elegir autoridades, que debían llevarse a cabo el domingo de la semana pasada, señalando que la actitud de Triunfo Tatengue es meramente especulativa, dando a entender que no le resultaría conveniente -a la oposición- que haya elecciones en este momento.

El doctor Héctor Ojeda Varela, candidato a vicepresidente por "Más Unión", salió a contestar y dijo que "parece que todo lo que produce Unión es lo que produce Spahn. El manejo de él es despótico y absolutista. Todo se maneja conforme le convenga al señor presidente y así es como surge el otro Unión, que es el Unión doloroso, abandonado. Lo que se hace en el día a día es circunstancial y porque hay elecciones, no porque haya un verdadero plan de obras. El presidente hizo de Unión el bolsillo chico y a veces hasta grande de su negocio. Hay mucha improvisación y negligencia sospechosa".

Sobre el tema electoral en particular, dijo que "vamos votar sin tener un padrón actualizado, cosa que no podemos admitir. Parece que el 'unionómetro' nos mide, a los unionistas, si marcamos o no marcamos los errores que se cometen. Hasta eso hemos llegado" y agregó que "desde el 25 de febrero venimos presentando notas. El club nunca contestó, ni siquiera cuando lo ordenó la Justicia. Recién cuando se le aplicaron multas, solicitó una audiencia de conciliación. Ahí, el señor presidente dijo graciosamente y sobrando, que los libros de socios no están y que no sabía si se habían perdido, sustraido o si se lo llevó el MPA. Se perdió un mes con todo esto. Eso demuestra que no somos nosotros los que estamos dilatando".

Continuó señalando que "le pedimos perdón a los socios pero no podemos soportar que estas cosas las escondamos o no las veamos, tenemos la obligación de decirlas. Es mentira que nosotros no queremos ir a las elecciones, pero hasta la Junta Electoral se constituyó viciada de legalidad. Hay que ser serios. Unión no se llama club Atlético Spahn".

"Baby" Ojeda Varela concluyó diciendo que "ahora, todos quieren votar, no importa cómo. Seamos serios. En las listas hay abogados, no hay gente improvisada. Vamos a votar cuando estén los padrones normalizados, porque así debe ser. El soporte informático estaba en manos de un socio, miembro de comisión directiva, y eso no está bien. Ahora, los que están apurados para votar, o sea el oficialismo, pidieron tiempo para contestar. Y el señor juez es el que va a determinar si nuestra petición es exagerada". El miércoles, el club deberá contestar los requerimientos presentados por el juez Aldao.