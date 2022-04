Video: cayó debajo de una formación del tren y se salvó de milagro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El impactante hecho ocurrió en la estación Independencia del Belgrano Sur en La Matanza. La mujer se habría desmayado.

Un increíble y a la vez milagroso accidente ocurrió la semana pasada en la estación Independencia de la Línea Belgrano Sur, ubicada en la localidad bonaerense de La Matanza.

Allí, las cámaras de seguridad lograron registrar el momento en el que una mujer cae a las vías del tren al momento que una de las formaciones se encontraba circulando. Las imágenes se volvieron virales en las últimas horas.

Imágenes sensibles

A pesar de la gravedad que refleja la filmación en primera instancia, la unidad ferroviaria llegó a frenar a tiempo y la joven fue rescatada y asistida por pasajeros y trabajadores del Belgrano Sur. Tras ello, fue trasladada por una ambulancia al Hospital Balestrini de Ciudad Evita, donde, tras quedar un par de horas en observación, fue dada de alta.

Candela, la joven que protagonizó el incidente, declaró: "Me bajó la presión y me desvanecí", y agregó: "Traté de avisarle a la persona que tenía delante y no me acuerdo de nada más, ni cuando choqué contra el tren”.

Por último, aseguró tener "un Dios aparte": "No le encuentro lógica ni sentido a lo que pasó, es increíble. Me desperté tirada con mucha gente alrededor, pero por suerte ahora ya estoy bien, con tratamientos y estudios médicos".