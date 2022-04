El Gobierno hará anuncios económicos antes del encuentro con el FMI

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Antes de su viaje a Washington, el ministro de economía informará medidas tendientes a atenuar el impacto de la crisis económica del país. Hay incertidumbre en el oficialismo.

“Es después de las 18”; “Será en Casa Rosada”; “Quizá lo acompaña Alberto”. Son algunas informaciones que recibíamos los cronistas acreditados en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada en el comienzo de la semana. Distintas fuentes. Ninguna se atreve a darlo como confirmado, ni mucho menos poner su nombre. Gabriela Cerruti, la encargada de saldar dudas de este tenor, no respondía las preguntas en esa línea y nadie dice nada a viva voz. ¿Habla Guzmán? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Pasado el mediodía del lunes, aprovechando el encuentro con la prensa por la visita del presidente ecuatoriano, la vocera indicó que habrá un anuncio pasadas las 18 Hs. (sin precisar el horario concreto). Del mismo modo anticipó que Guzmán no estará solo, sino acompañado por los ministros de trabajo, Claudio Moroni y de desarrollo social, Juan Zabaleta. Sobre la temática no dio información. Las versiones en esa línea, Las versiones, en esa línea, no está de más remarcarlo, indican que el ministro de economía enfrentaría a las cámaras – algo poco común – antes de viajar a Estados Unidos junto al presidente del Banco Central para participar de la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional tras el acuerdo alcanzado entre nuestro país y ese organismo multilateral. Se vislumbran dos posibles anuncios: uno relacionado a mayor carga tributaria para algunos sectores y bono, en consecuencia, a monotributistas y, por otro lado, el ingreso al Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad.

El primer punto está argumentado en la supuesto aumento inesperado de los commodities y a un “shock” en sus valores internacionales, lo que habría generado en el sector agroindustrial local un ingreso de renta inesperada. Aunque también en los sectores de producción de materia prima como gas, petróleo y minerales, además del vinculado a los granos. Ante esto se plantea la posibilidad de aumentar el gravamen allí y retocar lo concerniente al impuesto a las riquezas y a ganancias. El resultado económico de esta medida sería destinado a los monotributistas que no fueron alcanzados por los beneficios paritarios, otros beneficios o los bonos a jubilados recientemente impulsados. Esto ya generó rispideces adentro y afuera: el propio ministro de agricultura, Julián Domínguez, dijo que “el productor argentino no captó el precio internacional de la guerra, sino que vendió a precios de pre-guerra” y que ahora “debe pagar los insumos a costos altísimos”. Es decir, arroja en saco roto lo dicho por su par. Desde la oposición, en la voz de la diputada Laura Rodríguez Machado, ya anticipan que votarán en contra el eventual proyecto porque es “aumentar impuestos”.



Finalmente, se habla de la posibilidad de declaraciones sobre el ingreso a Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad que el FMI habilitó a nuestro país. Esto significa acceder a otros U$ D 45.000 millones con 20 años de repago y con 10 años de gracia. Dicha solicitud ya tendría el visto bueno del organismo económico.

El ministro de Economía pasó buena parte del fin de semana de Pascuas en Chapadmalal, en la costa bonaerense, intentando terminar de delinear su plan para crear un nuevo esquema impositivo.



Los anuncios previstos lo llevaron a postergar por un día su viaje a EEUU, donde será protagonista en estos días de una serie de reuniones en el marco de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial. Además, sostendrá una serie de encuentros bilaterales del G20, seguramente con el foco puesto en el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en la economía global. Más hacia la mitad de la semana llegará a Washington el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz.