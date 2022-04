Violento robo al padre de Diego Schwartzman en su local deportivo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ricardo se encontraba en el comercio en el cual vende mochilas, gorras, remeras y diversos tipos de indumentaria, cuando fue sorprendido por un hombrese que se apoderó de dinero y otros objetos de valor.

El padre del tenista Diego Schwartzman fue asaltado en un local deportivo que posee en el barrio porteño de Palermo por un delincuente que se apoderó de dinero y otros objetos de valor.

El padre del deportista, Ricardo Schwartzman, relató en diálogo con Pablo Rossi en el programa Esta Mañana que se emite por Radio Rivadavia: "A eso de la una del mediodía entró un muchacho joven, normalmente entran a pedir y tengo siempre algo para darles. Me dijo ´necesito que me des plata´, le dije que recién abría, vino detrás del mostrador y empezó a apretarme diciéndome que me iba a cortar toda la cara y me hizo amenazas feas".

"Le dije que se lleve lo que había en la caja. Un vecino de al lado que es amigo se dio cuenta de lo que estaba pasando porque le había mandado un mensaje, que nada tenía que ver con lo que estaba pasando, preguntándole si ya había abierto", continuó. Asimismo añadió: "Él sospechó que algo estaba pasando, vino al negocio y le hice una seña con los ojos de que algo pasaba, por eso llamó a la policía".

Además dijo que el mal momento duró aproximadamente unos 20 minutos en los cuales el ladrón le sustrajo un equipo de música, plata, su celular y un parlante. El padre del "Peque" se encontraba en el comercio en el cual vende mochilas, gorras, remeras y diversos tipos de indumentaria, cuando fue sorprendido por un hombre con fines de robo.

Según se informó, el ladrón amenazó al comerciante para que le entregara el efectivo y lo colocara dentro de una mochila, mientras recorría la tienda para tomar distintos artículos deportivos. La secuencia fue captada por la cámara de seguridad que el padre del tenista tiene dentro del local y en las imágenes puede verse que el hombre se quedó detrás del mostrador hasta que el delincuente le dijo que agarre una mochila.

En tanto, se supo que un vecino del hombre, se dio cuenta que Schwartzman estaba encerrado y desde afuera del local notó movimientos que le llamaron la atención, por lo cual dio aviso a la Policía y de inmediato efectivos de la Comisaría Vecinal 21 de la ciudad se hicieron presentes en el lugar. Los uniformados lograron aprehender al ladrón, mientras que además le devolvieron a Schwartzman los objetos que le había sustraído.