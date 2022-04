Se le cruzó un caballo en la ruta y no lo pudo esquivar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre Ríos

En la mañana de este lunes se produjo un accidente a unos mil metros de la Rotonda de la ruta 11, en el sentido hacia Gualeguay. De acuerdo a lo informado, el conductor de un Fiat Duna no pudo esquivar con un caballo que se le cruzó en el camino y terminó chocándolo. Producto del impacto el auto sufrió severos daños materiales y una mujer que se trasladaba en el asiento del acompañante debió ser trasladada al Hospital Fermín Salaberry de la ciudad de Victoria. Pese a que sufrió lesiones leves, uno de los impactos fue en cabeza, por lo que se la trasladó para su control médico. El conductor declaró que si bien se conducía a baja velocidad, el equino se cruzó en el camino y no lo pudo esquivar.

