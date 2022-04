El mundo del fútbol envía sus condolencias a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez por la muerte de su bebé

La estrella del Manchester United y de Portugal había anunciado en octubre que esperaba gemelos con su pareja Georgina Rodríguez. En diciembre, anunciaron que esperaban un niño y una niña. El United escribió a su jugador estrella, diciendo: "Tu dolor es nuestro dolor. Enviando amor y fuerza a ti y a la familia en este momento, Cristiano".

Su compañero del Manchester United, Marcus Rashford, tuiteó este lunes: "Los pensamientos están contigo y con Georgina hermano. Lo siento mucho". La estrella femenina brasileña Marta escribió a Ronaldo en Instagram, diciendo: "Mucha fuerza para ti, tu pareja y toda tu familia".

La exestrella de Brasil y tres veces ganador de la Copa del Mundo, Pelé, dijo: "Amigo mío, te envío mis oraciones y mis condolencias en este momento tan difícil. Que Dios consuele vuestros corazones e ilumine cada paso del camino". James Rodríguez, excompañero de Ronaldo en el Real Madrid, dijo: "Fuerza para ti y tu familia".

El exfutbolista profesional y actual comentarista de televisión Gary Lineker tuiteó a Ronaldo: "Una noticia terriblemente triste. Sinceras condolencias para ti y tu familia". El Manchester City, club rival del United, tuiteó: "Todo el mundo en el Manchester City os envía nuestro más sentido pésame a ti y a Georgina".

Varios clubes de fútbol, además del Manchester City, publicaron en las redes sociales su apoyo a Ronaldo, entre ellos el Liverpool y el Leeds United. El Liverpool escribió en Twitter: "Todos nosotros aquí en el Liverpool FC enviamos nuestras más profundas condolencias a ti, a Georgina y a la familia". Más tarde, este martes, el Liverpool se enfrenta al United en un partido de la Premier League.

All of us here at Liverpool FC send our deepest condolences to you, Georgina and the family ❤️