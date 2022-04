https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elon Musk es el hombre más rico del mundo pero no tiene casa: vive en habitaciones de amigos

En una entrevista, el magnate aseguró que no tiene propiedades y que su mayor gasto es en el uso de su jet personal.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo según Bloomberg, con una fortuna estimada de 251 mil millones de dólares, dice no tener ni siquiera una casa en donde dormir y por eso vive de casa en casa de sus amigos. Así mencionó el sudafricano en medio de una entrevista con el organizador en jefe de las conferencias educativas TED, Chris Anderson. Además, el magnate declaró que tampoco es usuario de hoteles.



“Si viajo al Bay Area, donde están la mayoría de las operaciones de ingeniería de Tesla, básicamente roto entre las habitaciones extra de mis amistades”, explicó mientras estaban grabando en la mega fábrica de Tesla en Berlín. Hacia el final de la entrevista Anderson tocó el tema del rechazo que tienen muchas personas por los multimillonarios, debido a la inequidad en la distribución de los recursos. Ante las críticas que suscitó el entrevistador, Musk señaló que él no consume de manera excesiva.

“Sería problemático si yo estuviera consumiendo miles de millones de dólares al año en consumo personal”, reflexionó el acaudalado hombre. Además, expresó que su mayor gasto es en el uso de su jet personal. “De hecho ni siquiera tengo una casa en este momento”, contestó Musk en la entrevista.

Un ejemplo de esto sería la ocasión en que el accionista mayoritario de Tesla se rehusó a comprar un nuevo colchón, pese a que el que estaban usando con Grimes se había descosido en los costados, de acuerdo a la músico y cantante. “No tengo un yate, no me tomo vacaciones. La única excepción es mi avión, pero si no lo usara tendría menos horas al día para trabajar”, puntualizó Musk en la entrevista. Hacia finales del 2021, el magnate sudafricano vendió su última propiedad de vivienda. El multimillonario ha sido motivo de controversia debido a su oferta de comprar la totalidad de las acciones de la red social Twitter por 43 billones de dólares que hasta la fecha la plataforma se ha opuesto a aceptar. Esta oferta se presentó después de que el multimillonario comprara el 9.2 % de las acciones.

