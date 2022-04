Vignatti pidió ver el partido de Colón en el Sanatorio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Como se sabe, el equipo de Falcioni visita a Huracán desde las 19. El presidente recibió la visita de sus hijos y de su yerno, además de un grupo reducido de amigos. Recomiendan un par de días más de internación por precaución.

Broma cantada y chiste de Manual, tratándose de José Néstor Vignatti: "No me acuerdo de las deudas, se me olvidó a quién le debo", le deslizó el pope máximo sabalero a algún familiar en tono de broma. Si bien ya pasó el susto del lunes a la mañana, la decisión del Gabinete Médico del Sanatorio Santa Fe es que el presidente continúe algunas horas "en observación y por precaución".



Sus hijos, su yerno y su pareja son quienes están en el minuto a minuto, más allá que se abrió el círculo de visitas a personas de su extrema confianza, entre ellos los tres históricos vicepresidentes que lo acompañan en la gestión Colón.





"Todos los análisis le dieron bien, pero se sigue buscando la causa de ese mareo del día lunes", en el contexto previo de mucha tos y de hisopados realizados antes del partido en Paraguay, todos negativos. "Por las dudas, no voy", había deslizado antes del juego con Cerro Porteño en La Olla hace una semana.



A pesar que el susto del lunes fue grande, camino a los 77 años (los cumplirá el 20 de junio), José Néstor Vignatti no pudo con su sentimiento y con su obsesión: "Pidió que lo dejen ver el partido de Colón en el televisor de la habitación. Si no se puede acá, lo veo en casa". Más allá de la anécdota, lo concreto es que el grupo de profesionales del Sanatorio Santa Fe seguirán observando la salud del presidente sabalero en las próximas horas. Se quedará, al menos un par de días más, por precaución.